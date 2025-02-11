"Розумово відсталий": інтерв'ю Потапа російському журналісту обурило українців
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Інтерв'ю репера здивувало українців
Днями український продюсер і репер Потап дав скандальне інтерв'ю "опозиційному" журналісту Юрію Дудю. У ньому артист розповів, як виїхав з України, як батько записував його у тероборону та про стосунки з Настею Каменських. Інтерв'ю спричинило обурення в мережі.
Користувачі мережі не стримують емоцій у коментарях щодо інтерв'ю Потапа. Люди обурюються, що репер дав інтерв'ю росіянину, у той час, як військові цієї недонації вбивають українців. Репер зазначив, що нібито був у теробороні та допомагає військовим. Тоді як люди не повірили йому, оскільки продюсер не висвітлює свою допомогу та нечасто говорить про війну у соцмережах. Також йому бажають не повертатися в Україну.
- "Лайно. Бажаю, щоб тобі закрили кордон в Україну назавжди".
- "Лисий *ополиз москвичів. Гидко".
- "На*уя йти до Дудя?".
- "Ух ти і кінчений малоросик".
- "Мда, крінж року".
- "Потап пробив чергове дно. Але це добре, що такі "українці" виїхали і більше ніколи не повернуться.
- "Розумово відсталий чувак, ліпший друг москалів. За скільки Дудю продався, жирний?".
- "Чмо їздить, співає російські пісні! Відписуюсь, сподіваюсь, в Україну не повернеться".
- "Просто крінж року офіційно".
Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Потап був у Іспанії. Він повернувся в Україну через пів року після початку воєнних дій. Репер написав скандальний трек "Волонтер", який критикували за знецінення роботи волонтерів. Також зазначив, що записався у тероборону заочно. Однак після цього продюсер більшість часу продовжив жити за кордоном.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Потап оголошує кастинг у новий гурт в Іспанії. Українці висміяли таку новину від продюсера.