"Розумово відсталий": інтерв'ю Потапа російському журналісту обурило українців

Інтерв'ю репера здивувало українців

Днями український продюсер і репер Потап дав скандальне інтерв'ю "опозиційному" журналісту Юрію Дудю. У ньому артист розповів, як виїхав з України, як батько записував його у тероборону та про стосунки з Настею Каменських. Інтерв'ю спричинило обурення в мережі.

Користувачі мережі не стримують емоцій у коментарях щодо інтерв'ю Потапа. Люди обурюються, що репер дав інтерв'ю росіянину, у той час, як військові цієї недонації вбивають українців. Репер зазначив, що нібито був у теробороні та допомагає військовим. Тоді як люди не повірили йому, оскільки продюсер не висвітлює свою допомогу та нечасто говорить про війну у соцмережах. Також йому бажають не повертатися в Україну.

"Лайно. Бажаю, щоб тобі закрили кордон в Україну назавжди".

"Лисий *ополиз москвичів. Гидко".

"На*уя йти до Дудя?".

"Ух ти і кінчений малоросик".

"Мда, крінж року".

"Потап пробив чергове дно. Але це добре, що такі "українці" виїхали і більше ніколи не повернуться.

"Розумово відсталий чувак, ліпший друг москалів. За скільки Дудю продався, жирний?".

"Чмо їздить, співає російські пісні! Відписуюсь, сподіваюсь, в Україну не повернеться".

"Просто крінж року офіційно".

Користувачка мережі назвала "крінжем" інтерв'ю Потапа, скриншот з його інстаграму

Користувачка мережі не розуміє, навіщо Потап дав інтерв'ю Дудю, скриншот з його інстаграму

Користувачка мережі назвала Потапа "малоросиком", скриншот з його інстаграму

Користувач мережі сподівається, що репер не повернеться в Україну, скриншот з його інстаграму

Потапа назвали "*ополизом", скриншот з його інстаграму

Користувач мережі вважає, що Потап пробив дно, скриншот з його інстаграму

Потапа назвали лайном, скриншот з його інстаграму

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Потап був у Іспанії. Він повернувся в Україну через пів року після початку воєнних дій. Репер написав скандальний трек "Волонтер", який критикували за знецінення роботи волонтерів. Також зазначив, що записався у тероборону заочно. Однак після цього продюсер більшість часу продовжив жити за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Потап оголошує кастинг у новий гурт в Іспанії. Українці висміяли таку новину від продюсера.