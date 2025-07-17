"Как можно так опуститься": почему украинцы критикуют Потапа и чем он сейчас занимается

Похоже, певец больше не ориентируется на украинских слушателей

Алексей Потапенко, более известный как Потап, был одним из самых успешных продюсеров и исполнителей в Украине. Однако после начала полномасштабного вторжения россиян рэпер начал попадать в скандалы один за другим, а затем полностью покинул Украину.

"Телеграф" расскажет, как изменился творческий образ рэпера, чем он занимается сейчас и почему его не воспринимают в Украине.

Где сейчас Потап и чем занимается

В начале года Потап сообщил о создании новой группы Mozgi Band. Он пригласил принять участие в кастинге умеющих петь и танцевать. Ролик он записал на английском языке, так что публике стало понятно, что будущий коллектив будет работать на иностранный музыкальный рынок.

Потап заявил о создании нового Mozgi Band

Также Потап заявил, что основал новый проект под названием Slavic Balagan. Это ироничный образ "старшего брата из Восточной Европы, из страны, где нет костюмов, правил, политики, зарплат". Однако украинцы не оценили такое амплуа артиста. С новым проектом артист отправился в тур по городам США.

Потап создал проект Slavic Balagan

В феврале 2025 года исполнитель дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Пользователи сети возмутились таким поступком Потапа на третий год полномасштабной войны России против Украины.

Потап дал интервью Дудю, скриншот из интервью

Судя по тому, что продюсер общался на русском, стало ясно, что он не планирует работать на украинскую аудиторию. Рэпер сосредоточился на странах бывшего Советского Союза, где, кроме родных языков, общаются на русском.

В частности, исполнитель уехал в Латвию, где снова дал интервью на русском. Там он заявил, что частично имеет балтийское происхождение. Также, по словам Потапа, людям в Украине не имеет значения, на каком языке говорить, "главное, чтобы люди друг друга понимали".

"А когда за столом сидят, борщ едят и рюмку поднимают, вообще становится все равно", — добавил он.

Потап живет за границей, фото с его инстаграм-страницы

После этого артист уехал в Молдову, где также высказывался на русском. Таким образом, он подтверждает, что концентрируется на публике из постсоветского пространства. В июне Потап выпустил трек Azempic, для релиза которого использовал ШИ-изображение украинских знаменитостей. В частности, он воспроизвел звезд, которые имели конфликты: Тину Кароль и Светлану Лободу, Наталью Могилевскую и Олю Полякову, Машу Ефросинину и Ольгу Фреймут. Украинцы подвергли критике артиста за такие действия.

Потап показал конфликт Кароль и Лободы

Потап показал конфликт Могилевской и Поляковой

Потап показал конфликт Ефросининой и Фреймут

"Как можно так опуститься, Потап? Я до последнего вас оправдывала и защищала".

"Боже, Потап, какое ты конченое".

"А почему верблюд не вис*ал Потапа?".

"Стыдно. А я так раньше обожала ваше творчество. Обидно видеть, до чего дошел человек, которым я большую часть жизни восхищалась".

"Зачем вы это делаете?"

"Больно наблюдать, как идолы нашего детства со временем угасают. Деменция, старость, потеря себя — это очень грустно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Потап об их браке с Настей Каменских. Он четко ответил, вместе ли они еще.