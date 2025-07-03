Решта доїдали недоїдки? Як у СРСР проводили день заможні люди

Життя міщанина відрізнялось від простого робітника заводу

Поки радянські громадяни годинами чекали в чергах за хлібом і м'ясом, а в магазинах були порожні полиці, партійна еліта жили зовсім іншим життям. Як же вони жили?

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту відтворив типовий день заможного радянського "підприємця" 1989 року — директора великого державного заводу. Розповімо, який був його день

Пробудження у розкішному особняку

День починається о 6:00 в двоповерховому будинку в елітному районі, де кожна кімната більша за типову радянську квартиру. Поки сусіди-робітники ютяться в комуналках, господар насолоджується простором і тишею.

Урядові дачі. На фото ймовірніше будинок Хрущова

Сніданок з дефіцитних продуктів

У їдальні на кухні о 7:00 збирається вся заможна сімʼя для сніданку. На столі — справжня кава, імпортне масло, ковбаса з "закритого розподільника" і фрукти, яких не побачиш у звичайних магазинах. Все це коштує копійки завдяки спецпостачанню, недоступному простим смертним.

Ікра в СРСР

Поїздка на службовому автомобілі

Особистий водій подає до будинку заможного господаря чорну "Волгу" — машина, про яку мільйони радянців можуть лише мріяти. У той час як робітники штовхаються в переповненому громадському транспорті, привілейований пасажир дивиться на них з тонованих вікон.

"Кабінетна робота"

Робочий день розпочинався о 9 ранку — не так, як у звичайних робітників заводу. Просторий кабінет з імпортними меблями, бар з коньяком і цигарками. Замість справжньої роботи — прийом "подарунків" від підлеглих, які розуміють, що без хабара кар'єри не зробиш.

Обід у закритому ресторані

Обід зазвичай був з 12:00 до 15:00. Це був заклад, куди звичайних людей не пускають навіть з грошима. Подавали такі страви, про які радянські домогосподарки читають хіба що в кулінарних книгах. Червона ікра, осетрина, імпортні вина — все за державні копійки. Що їли в ресторанах багатії — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Обід в СРСР

"Ділові зустрічі"

Розподіл дефіцитних товарів серед "потрібних людей", домовленості про взаємні послуги. Корупційна павутина, яка дозволяє еліті жити як у капіталізмі, проповідуючи переваги соціалізму. Це все проводилось о 15:00 до 18:00.

Життя в СРСР. Фото - obozrevatel

Покупки у спецмагазинах

Поки працюючі мами після зміни бігають по магазинах у пошуках хоча б якого-небудь м'яса, наш заможний герой спокійно вибирає товари з повних прилавків спеціальних магазинів.

Ціни в СРСР

Вечеря та розваги

Домашня вечеря з продуктів, недоступних 99% населення, де вся родина збиралась за столом. Потім — перегляд західних фільмів на відеомагнітофоні або прослуховування заборонених платівок. Свобода, яку режим відбирає у народу, залишається привілеєм еліти.

Вечеря СРСР. Фото - obozrevatel

Розваги в СРСР. Фото - obozrevatel

Сон у шовковій білизні

День закінчується на дорогій імпортній постілі, поки мільйони співгромадян засинають, мріючи про краще життя і не підозрюючи, наскільки краще воно могло б бути без цієї лицемірної системи.

Раніше "Телеграф" писав, для чого солдати в СРСР заточували бляхи на ремені.