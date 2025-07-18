Про такий мріяв кожний: легендарний годинник з СРСР продають в ідеальному стані (фото)

Деякі "скарби" часів СРСР можна продати за кругленьку суму

Багато українців не підозрюють, що звичайні речі з шухляд можуть стати справжнім джерелом доходу. Особливо це стосується годинників радянських часів, які сьогодні цінуються колекціонерами по всьому світу.

Один з найбільших попитів зараз на механічні годинники виробництва СРСР. Як проаналізував "Телеграф", деякі моделі можуть коштувати від кількох тисяч до десятків тисяч гривень. Розгляньмо одне з оголошень на ОЛХ.

Які годинники найбільш цінні

Найдорожчими вважаються годинники марки "Восток", особливо "Командирські" моделі 60-80-х років. Ці годинники випускав Чистопольський Годинниковий завод під назвою "Восток". Вони мали механізм калібру 2214 з ручним складанням та 18 рубіновими каменями.

Представлена на продаж модель має чорний циферблат та радіально-штриховані знаками. Важливими характеристиками є протиударний баланс, пилонепроникність та наявність календаря. За словами власника, постачались ці годинники у промасленому папері. Навіть без коробки та паспорта вони можуть принести хороші гроші.

Годинник командирський

Годинник раритетний продають

Де купити радянський годинник.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні продають раритетний годинник з СРСР. Його випустили у 1960 році