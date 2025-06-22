У 70-ті він був ознакою статусу: в Україні продають легендарний радянський годинник

Продавець підібрав до нього відповідний браслет

В Україні продають чоловічий механічний годинник Політ де люкс, який належить радянській класиці 70-х. Аксесуар не експлуатувався, але пройшов професійне обслуговування.

Годинник знаходиться в ідеальному стані. Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу.

У годиннику – радянський позолочений ГОСТівський оригінальний механізм калібру 2209 на 23 рубінових каменях, перевірений десятиліттями. Власник зазначив вартість 2 200 грн, але водночас зазначив, що ціна договірна.

Також продавець повідомляє, що годинник має ручний завод та запас ходу в межах 35 годин. Діаметр корпусу 36 мм без урахування заводної головки, висота 7.5 мм, ширина під ремінець 18 мм. Циферблат захищений сферичним органічним склом.

Діаметр механізму – 22 мм, висота – 2,9 мм, з центральною секундною стрілкою та протиударним пристроєм 1 класу точності, йдеться у публікації. Частота – 18000 напівколивань на годину.

До годинника власник вирішив долучити сучасний браслет міланського плетіння з покриттям PVD. Він стверджує, що браслет ідеально підходить до годинника як за кольором, так і за стилем, а також регулюється під будь-який розмір зап’ястя.

Раніше в Україні виставили на продаж легендарний годинник "Командирські" із символікою радянського ВМФ. Сірий циферблат прикрашено літаком та військовим морським судном.