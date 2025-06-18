Назад у 80-ті: культовий годинник "Електроніка 5" з СРСР виставили на продаж (фото)
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Приємним бонусом для майбутнього покупця стане нова коробка для зберігання з подушечкою
Годинники в СРСР — це не просто засіб відстеження часу — вони були символом надійності та статусу. Серед безлічі моделей особливе місце займає "Електроніка 5 КВАРЦ", який виставили на продаж.
Відповідне оголошення розмістили на сторінці в Facebook. Дана модель є зразком радянського електронного годинникобудування початку 1980-х років.
Цей вінтажний наручний годинник поєднує в собі характерний дизайн епохи та функціональність. Хромований корпус додає стриманого блиску, а бордовий дисплей із чіткою цифровою індикацією виглядає сучасно навіть сьогодні. Великі цифри добре читаються, незалежно від кута огляду, а зручні бокові кнопки забезпечують точне налаштування часу.
"Електроніка 5" — не просто годинник. Це — артефакт, який оцінять як колекціонери, так і поціновувачі вінтажної техніки.
Універсальний розмір робить модель однаково зручною як для чоловіків, так і для жінок. Вона підходить для щоденного використання, але водночас несе в собі естетичну та історичну цінність.
Технічні характеристики
- Діаметр корпусу: 37 мм
- 100% оригінальний автентичний годинник
- Механізм після професійного сервісу
На даній моделі встановлено нову швейцарську срібну батарейку, приємним бонусом для майбутнього покупця стане нова коробка для зберігання з подушечкою, яка йде в комплекті.
За такий унікальний наручний годинник автор оголошення просить 3 150 грн.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в продажу з’явився культовий годинник "Командирські" із символікою танкових військ СРСР. Його одразу вирізняє впізнаваний дизайн: на чорному циферблаті — червона зірка й зображення танка у верхній частині, що стало своєрідною візитівкою цієї легендарної серії.