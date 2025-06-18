Назад у 80-ті: культовий годинник "Електроніка 5" з СРСР виставили на продаж (фото)

Приємним бонусом для майбутнього покупця стане нова коробка для зберігання з подушечкою

Годинники в СРСР — це не просто засіб відстеження часу — вони були символом надійності та статусу. Серед безлічі моделей особливе місце займає "Електроніка 5 КВАРЦ", який виставили на продаж.

Відповідне оголошення розмістили на сторінці в Facebook. Дана модель є зразком радянського електронного годинникобудування початку 1980-х років.

Цей вінтажний наручний годинник поєднує в собі характерний дизайн епохи та функціональність. Хромований корпус додає стриманого блиску, а бордовий дисплей із чіткою цифровою індикацією виглядає сучасно навіть сьогодні. Великі цифри добре читаються, незалежно від кута огляду, а зручні бокові кнопки забезпечують точне налаштування часу.

Годинник "Електроніка 5"

Браслет годинника "Електроніка 5"

Кришка корпусу годинника "Електроніка 5"

Розмір годинника "Електроніка 5"

"Електроніка 5" — не просто годинник. Це — артефакт, який оцінять як колекціонери, так і поціновувачі вінтажної техніки.

Універсальний розмір робить модель однаково зручною як для чоловіків, так і для жінок. Вона підходить для щоденного використання, але водночас несе в собі естетичну та історичну цінність.

Циферблат та дисплей годинника "Електроніка 5"

Циферблат та дисплей годинника "Електроніка 5"

Циферблат та дисплей годинника "Електроніка 5"

Корпус годинника "Електроніка 5"

Технічні характеристики

Діаметр корпусу: 37 мм

100% оригінальний автентичний годинник

Механізм після професійного сервісу

На даній моделі встановлено нову швейцарську срібну батарейку, приємним бонусом для майбутнього покупця стане нова коробка для зберігання з подушечкою, яка йде в комплекті.

За такий унікальний наручний годинник автор оголошення просить 3 150 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в продажу з’явився культовий годинник "Командирські" із символікою танкових військ СРСР. Його одразу вирізняє впізнаваний дизайн: на чорному циферблаті — червона зірка й зображення танка у верхній частині, що стало своєрідною візитівкою цієї легендарної серії.