О таком мечтал каждый: легендарные часы из СССР продают в идеальном состоянии (фото)

Некоторые "сокровища" времен СССР можно продать за кругленькую сумму

Многие украинцы не подозревают, что обычные вещи из ящиков могут стать настоящим источником дохода. Особенно это касается часов советских времен, которые сегодня ценятся коллекционерами по всему миру.

Один из самых больших спросов сейчас на механические часы производства СССР. Как проанализировал "Телеграф", некоторые модели могут стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен. Рассмотрим одно из объявлений на ОЛХ.

Какие часы наиболее ценны

Самыми дорогими считаются часы марки "Восток", особенно "командирские" модели 60-80-х годов. Эти часы выпускал Чистопольский Часовой завод под названием "Восток". Они имели механизм калибра 2214 с ручной сборкой и 18 рубиновыми камнями.

Представленная на продажу модель имеет черный циферблат и радиально-штрихованные знаки. Важными характеристиками противоударный баланс, пыленепроницаемость и наличие календаря. По словам владельца, поставлялись эти часы в промасленной бумаге. Даже без коробки и паспорта, они могут принести хорошие деньги.

Часы командирские

Часы раритетные продают

Где купить советские часы |

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине продают раритетные часы из СССР. Его выпустили в 1960 году