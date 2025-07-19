Артисти виступали в клубі: як раніше виглядав Театр опери та балету в Харкові

Будівля ХНАТОБ з’явилася набагато пізніше, ніж трупа театру

Сучасну будівлю Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка знають усі жителі й багато гостей Харкова. Але трупа не одразу отримала таке масштабне й технічно оснащене приміщення. Упродовж багатьох років харківські артисти виступали на сценах, які спочатку не були призначені для масштабних постановок.

Оперне життя в Харкові зародилося задовго до появи стаціонарного театру. У 1925 році на базі оперної антрепризи, що діяла з 1880 року, була заснована "Українська державна столична опера". Ця трупа стала важливою віхою в історії українського музичного театру, адже саме в Харкові вперше в Україні були поставлені опери М. Лисенка "Різдвяна ніч" і "Утоплена". За перші роки існування театр змінив кілька назв — від "Народної опери" до "Російської державної опери", а до 1934 року тут поставили 32 опери та 11 балетів.

Стара будівля Харківського оперного театру, фото 1920-х років

Довгий час харківські оперні вистави йшли в будівлі на вулиці Римарській, 21 — там, де тепер розташована Харківська обласна філармонія. Ця будівля має багату історію. Її збудували у 1829 році, і спочатку вона слугувала пансіоном, потім — розважальним закладом у дусі англійських клубів, пізніше — комерційним клубом купецького товариства. Саме це товариство відкрило тут симфонічний оркестр і в 1890 році передало будівлю театру. Сценічну частину добудували з боку саду, а глядацьку залу оформили у стилі французького Ренесансу, надихаючись Тюїльрійським палацом у Парижі.

Цікаво, що зал з унікальною акустикою уцілів навіть під час Другої світової війни. Але наприкінці 1960-х років будівлю визнали аварійною, і театр залишився без власної сцени. Тоді було вирішено звести нову будівлю — вже на вулиці Сумській, 25.

Будівництво ХНАТОБ

Первісно проєкт розроблявся для Києва, але врешті-решт реалізований був у Харкові. Будівництво почалося в 1970 році й тривало понад два десятиліття — до 1991 року. Причини затримок були типовими: нестача фінансування, заморожування будівництва, технічні труднощі. У результаті реальна вартість зведення театру вчетверо перевищила початкові розрахунки.

Скульптура перед будинком ХНАТОБ

З жовтня 1991 року ХНАТОБ працює в новій будівлі. У будівлі два зали — на 1500 і на 400 місць, сучасна сценічна техніка, допоміжні та обслуговуючі приміщення. Як пише "СтройОбоз", облицьовано артикським туфом, а перед будівлею встановлено скульптуру, присвячену Миколі Лисенку — композитору, ім’ям якого названо театр.