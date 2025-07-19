Артисты выступали в клубе: как раньше выглядел Театр оперы и балета в Харькове

Здание ХНАТОБ появилось намного позже, чем труппа театра

Современное здание Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко знают все жители и многие гости Харькова. Но труппа не сразу получила такое масштабное и технически оснащенное помещение. На протяжении долгих лет харьковские артисты выступали на сценах, которые изначально не были предназначены для масштабных постановок.

Оперная жизнь в Харькове зародилась задолго до появления стационарного театра. В 1925 году на базе действующей с 1880 года оперной антрепризы была основана "Украинская государственная столичная опера". Эта труппа стала важной вехой в истории украинского музыкального театра, ведь именно в Харькове впервые в Украине были поставлены оперы Н. Лысенко "Рождественская ночь" и "Утопленица". За первые годы существования театр сменил несколько названий — от "Народной оперы" до "Русской государственной оперы", а до 1934 года здесь поставили 32 оперы и 11 балетов.

Старое здание Харьковского оперного театра, фото 1920-х годов

Долгое время харьковские оперные спектакли шли в здании по улице Рымарской, 21 — там, где теперь располагается Харьковская областная филармония. Это здание имеет богатую историю. Его построили в 1829 году и изначально оно служило пансионом, затем — увеселительным заведением в духе английских клубов, позже — коммерческим клубом купеческого общества. Именно это общество открыло здесь симфонический оркестр и в 1890 году передало здание театру. Сценическую часть пристроили со стороны сада, а зрительный зал оформили в стиле французского ренессанса, вдохновляясь Тюильрийским дворцом в Париже.

Интересно, что зал уникальной акустикой уцелел даже во время Второй мировой войны. Но к концу 1960-х годов здание признали аварийным, и театр остался без собственной сцены. Тогда было решено построить новое здание — уже на улице Сумской, 25.

Строительство ХНАТОБ

Изначально проект разрабатывался для Киева, но в итоге реализован был в Харькове. Строительство началось в 1970 году и продолжалось более двух десятилетий — до 1991 года. Причины задержек были типичными: нехватка финансирования, заморозка стройки, технические трудности. В результате реальная стоимость возведения театра в четыре раза превысила изначальные расчёты.

Скульптура перед зданием ХНАТОБ

С октября 1991 года ХНАТОБ работает в новом здании. В здании два зала — на 1500 и на 400 мест, современная сценическая техника, вспомогательные и обслуживающие помещения. Как пишет "СтройОбоз", фасад облицован артикским туфом, а перед зданием установлена скульптура, посвящённая Николаю Лысенко — композитору, чьим именем назван театр.