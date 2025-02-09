Про будівництво цієї ротонди ходили легенди: що раніше було на місці оперного театру у Харкові

Історія цієї альтанки нагадує про те, як з часом змінюється образ міста

У самому серці Харкова, у міському парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка, навпроти Дзеркального струменя, колись знаходилася витончена ротонда. Ця архітектурна споруда була важливою частиною паркового ансамблю та приваблювала городян своєю елегантністю та затишною атмосферою. Вона служила місцем зустрічей, прогулянок та відпочинку, а навколо її будівництва ходило чимало легенд. Але, на жаль, вона не збереглася до наших днів.

Ротонда була побудована в 1950 році за проєктом архітектора Анни Степанівни Маяк і розроблялася харківською філією інституту "Діпромісто". Зведення ротонди здійснювалося шляхом народної будівництва.

Ротонда у парку Шевченка

За однією із міських легенд, ініціатором будівництва став головний начальник харківського КДБ. Повернувшись із Сочі, де його приймали у спеціально підготовленій альтанці, він захотів створити аналогічне місце для офіційних зустрічей та відпочинку у Харкові. Так виникла ця ротонда.

Дзеркальний струмінь. На задньому фоні видно ротонду

Існує й інша легенда — про те, що один із керівників Харківщини відпочивав у Кисловодську, чи то з дружиною, чи то з коханкою (скоріше з другою). Під час цієї поїздки його супутниця захопилася альтанкою біля місцевого Дзеркального струменя, адже саме там у них нібито стався важливий момент у стосунках. Натхненний цим чиновник вирішив втілити щось схоже у Харкові.

Ротонда прикрашала парк

Нібито так у парку з’явився архітектурний ансамбль: знайома багатьом кисловодська альтанка зі ставком та ротонда, збудована в одній лінії з нею.

Проте проіснувала ротонда недовго. У 1970-х роках було ухвалено рішення про будівництво нової будівлі Харківського театру опери та балету. У рамках цього проєкту ротонду знесли, і вона залишилася лише у спогадах старожилів та на старих фотографіях.

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