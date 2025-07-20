З Днем металурга 2025! Барвисті листівки та привітання в прозі зі святом

Металургія завжди відігравала ключову роль в економіці країни

В Україні в другому місяці літа відзначається багато свят, але особливе місце посідає День металурга.Його традиційно святкують у третю неділю липня – у 2025 році ця дата випадає на 20 число.

Це професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, які працюють у важких умовах, часто за високих температур і складних виробничих процесів, тому їхній внесок в економіку та розвиток країни по праву вважається ключовим. Свято було засноване у 2006 році третім президентом України Віктором Ющенком.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та побажань у прозі, які ви можете надіслати у будь-якому месенджері. Привітайте своїх близьких та друзів із професійним святом!

З Днем металурга 2025

Вітаю з Днем металурга! Бажаю всім, хто працює в цій важкій і гарячій галузі, свіжого повітря, безхмарного настрою і безпечної праці! Будьте здорові, міцні і витривалі. Досягайте своїх висот і прагніть до досконалості. Щастя, прогресу і особистого добробуту!

Вітаємо з Днем металурга 20 липня

З Днем металурга, наші шановні добувачі і підкорювачі металу! Бажаємо вам сталевого здоров'я, залізного успіху і міцного сімейного щастя. Ми вдячні за вашу благородну і неоціненну працю — залишайтеся такими ж професіоналами своєї справи, реалізуйте всі ідеї і задуми і вірте у власні сили. Нехай все буде відмінно!

Листівки з Днем металурга

У День металурга хочу побажати здоров'я сталевої і залізної удачі. Нехай супроводжує успіх на роботі, нехай мир і благополуччя панує в будинку, нехай добрі і вірні поруч будуть друзі. Щастя, радісних подій в житті і любові.

Привітання з Днем металурга 2025

Шановні металурги! На честь дня металурга вітаємо вас! Нехай вас і ваших близьких супроводжує величезний успіх, часта удача, сталеве здоров'я, матеріальне благополуччя! Нехай буде поменше невдач і напружених моментів у вашій непростій роботі! Ваша робота незамінна і потрібна!

Красиві листівки з Днем металурга 20 липня

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