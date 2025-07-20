С Днем металлурга 2025! Красочные открытки и поздравления в прозе с праздником

Металлургия всегда играла ключевую роль в экономике страны

В Украине во втором месяце лета отмечается много праздников, но особое место занимает День металлурга. Его традиционно празднуют в третье воскресенье июля — в 2025 году эта дата выпадает на 20 число.

Это профессиональный праздник работников металлургической и горнодобывающей промышленности, которые трудятся в тяжелых условиях, часто при высоких температурах и сложных производственных процессах, поэтому их вклад в экономику и развитие страны по праву считается ключевым. Праздник был учрежден в 2006 году третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и пожеланий в прозе, которые вы можете отправить в любом мессенджере. Поздравьте своих близких и друзей с профессиональным праздником!

С Днем металлурга 2025

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

Поздравляем с Днем металлурга 20 июля

С Днем металлурга, наши уважаемые добытчики и покорители металла! Желаем вам стального здоровья, железного успеха и крепкого семейного счастья. Мы признательны за ваш благородный и неоценимый труд — оставайтесь такими же профессионалами своего дела, реализуйте все идеи и замыслы и верьте в собственные силы. Пусть все будет отлично!

Открытки с Днем металлурга

С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе!

Поздравления с Днем металлурга 2025

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

Красивые открытки с Днем металлурга 20 июля

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