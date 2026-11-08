Перевізник душ померлих та кам'яний Стікс. На Личаківському кладовищі знайшли незвичну могилу (фото)

Хто може покоїтися там

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На Личаківському цвинтарі у Львові є чимало цікавих та незвичайних пам'ятників. Українці звернули увагу на один з оригінальних меморіальних комплексів.

Фото скульптурного комплексу у соцмережі Threads опублікувала користувачка на ім'я Мирослава. Вона запитала, чиє це поховання.

Композиція вирізняється незвичною пластикою. На гранітній плиті стоїть чоловік із веслом у човні – він нагадує Харона, міфологічного перевізника душ через річку Стікс.

Скульптурна композиція на Личаківському цвинтарі у Львові. Фото: threads.com/@muroskawolf

Перед ним на "водній гладі" розташовані декоративні хвилі та спіралі. Скульптурна композиція розташована на 49 полі Личаківського кладовища, біля польських військових поховань.

У коментарях авторці публікації відповіли, що це — нібито могила Ольги Логіної. Скульптура Харона встановлена на родинній гробниці Логіних.

За відкритими даними не вдалося підтвердити це та дізнатися про родину Логіних. Однак, беззаперечно, сама скульптурна композиція – одна з найпомітніших і найколоритніших деталей цієї частини цвинтаря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає його могила Жванецького у Москві. Сатирик похований далеко від рідної Одеси.