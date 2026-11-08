Перевізник душ померлих та кам'яний Стікс. На Личаківському кладовищі знайшли незвичну могилу (фото)
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Хто може покоїтися там
На Личаківському цвинтарі у Львові є чимало цікавих та незвичайних пам'ятників. Українці звернули увагу на один з оригінальних меморіальних комплексів.
Фото скульптурного комплексу у соцмережі Threads опублікувала користувачка на ім'я Мирослава. Вона запитала, чиє це поховання.
Композиція вирізняється незвичною пластикою. На гранітній плиті стоїть чоловік із веслом у човні – він нагадує Харона, міфологічного перевізника душ через річку Стікс.
Перед ним на "водній гладі" розташовані декоративні хвилі та спіралі. Скульптурна композиція розташована на 49 полі Личаківського кладовища, біля польських військових поховань.
У коментарях авторці публікації відповіли, що це — нібито могила Ольги Логіної. Скульптура Харона встановлена на родинній гробниці Логіних.
За відкритими даними не вдалося підтвердити це та дізнатися про родину Логіних. Однак, беззаперечно, сама скульптурна композиція – одна з найпомітніших і найколоритніших деталей цієї частини цвинтаря.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає його могила Жванецького у Москві. Сатирик похований далеко від рідної Одеси.