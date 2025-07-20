Гороскоп на 21 липня: удача у коханні в Овнів, добра справа у Дів

Буде повно енергії — особливо якщо потрібно зробити рішучий ривок

У 2025 році на представників багатьох знаків Зодіаку чекають важливі зміни. А поки що "Телеграф" ділиться гороскопом на завтра, 21 липня, щоб ви були готові до несподіванок цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У коханні Всесвіт обіцяє удачу, тому краще не проводити день на самоті. Вечір у колі друзів чи рідних подарує позитивні емоції. Особливо добре буде зустрітися з тими, кого ви давно не бачили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся уникати трьох головних ворогів цього понеділка: стресу, тривоги та втоми. Надмірна завантаженість, токсичне спілкування та зацикленість на минулому можуть спричинити затяжний спад енергії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ревнощі можуть стати джерелом проблем. Не піддавайтеся цьому руйнівному почуттю і зберігайте доброзичливість: вона знадобиться не тільки у коханні, а й у ділових стосунках.

Рак (22 червня — 22 липня)

День буде наповнений позитивною енергією — особливо у Раків, які готові до рішучих дій. Сміливі і наполегливі зможуть завтра досягти успіху. Однак ризикуйте лише тоді, коли є потрібні навички, досвід та впевненість.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Протягом усього дня в думках крутитиметься робота. Обов’язки та невирішені завдання не дадуть спокою, а постійні роздуми про те, як з ними впоратися, можуть віддалити вас від близьких та викликати непорозуміння.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся стати найкращою версією себе. Зробіть добру справу для рідних, друзів чи колег – такий вчинок не залишиться непоміченим. Доля може підкинути непростий вибір, щоб перевірити вашу внутрішню силу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприяє активності. Важливо не піддаватися лінощам та апатії — краще присвятити час справам, які ви давно відкладали. Нехай великих проривів не буде, але навіть невеликі успіхи зміцнять віру у себе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день обіцяє важливі події чи зустрічі, здатні змінити погляд на звичні речі та допомогти переосмислити поточну ситуацію. Це слушний час для покупок: придбані завтра речі будуть тішити довго.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Головне — не вдайтеся до обману. У цей понеділок як ніколи важливо бути чесним, навіть якщо правда може викликати складнощі. Брехня здатна зруйнувати довіру та підірвати повагу оточуючих.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Уникайте перевантажень та шкідливих звичок — гарне самопочуття стане важливим фактором продуктивності, особливо для тих, хто зайнятий інтенсивною роботою. У другій половині дня можливі приємні зустрічі та доленосні знайомства.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День сприятливий для визволення від усього зайвого. Позбавляйтеся непотрібних речей, наводьте порядок, завершуйте стосунки, які себе вичерпали. Такі дії відкриють шлях до нових можливостей та майбутніх успіхів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила завтра перебувають у стані сильного дисбалансу, однак це не привід опускати руки або чекати на гірше. Завдяки уважності ви зможете уникнути неприємностей, а обережність допоможе у вирішенні побутових завдань.