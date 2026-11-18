Операцію провели за запитом Бюро економічної безпеки через Інтерпол

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У Римі 17 листопада затримали українського блогера, якого підозрюють в ухиленні від сплати понад 213 млн грн податків та легалізації злочинних доходів. Ймовірно, йдеться про підприємця Олександра Слобоженка.

Про затримання пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, блогера затримали на території одного з готелів. За інформацією РБК-Україна, наразі він перебуває у в’язниці "Казетті" в провінції Ріміні, де чекатиме на рішення щодо екстрадиції до України. "Телеграф" розповість, що відомо про бізнес блогера, елітну нерухомість та автопарк на мільйони доларів.

Що Слобоженко публікував перед затриманням

За кілька годин до того, як стало відомо про затримання, Слобоженко ділився в Instagram відео з Італії. На кадрах він демонстрував поїздки на спортивних автомобілях та автоперегони.

У чому підозрюють блогера

Олександр Слобоженко — підприємець, який став відомим завдяки бізнесу в інтернет-маркетингу. Він заснував компанію Traffic Devils, що займалася арбітражем інтернет-трафіку.

Цей напрям передбачає залучення користувачів на сайти та рекламні платформи за винагороду. Серед основних сфер, з якими працювала компанія, були онлайн-казино, букмекерські сервіси, сайти знайомств та товари для краси й здоров'я.

Traffic Devils займалася арбітражем трафіку для казино, букмекерів і сайтів знайомств

16 серпня 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру підприємцю, яким, за даними журналістів, є Олександр Слобоженко. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Правоохоронці стверджують, що структуру не зареєстрували як юридичну особу та не поставили на податковий облік, а з працівниками не укладали трудових договорів. Як повідомляв "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора, слідство досліджувало доходи блогера із січня 2020-го до серпня 2023 року.

"За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень", – повідомляв Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, кошти переводили у криптовалюту через платіжні системи та електронні гаманці блогера і довірених осіб, а потім обмінювали на готівку. Ці доходи не відобразили в деклараціях за 2020–2023 роки. Частину коштів, як стверджують правоохоронці, легалізували через придбання елітної нерухомості та автомобілів, оформлюючи майно також на родичів і наближених осіб.

У БЕБ заявили, що це призвело до ненадходження до державного бюджету понад 213 млн грн.

Квартири в Taryan Towers та автопарк за $3 млн

Про статки блогера детально розповідало видання NGL.media.

Журналісти проаналізували реєстри нерухомості та транспортних засобів і звернули увагу на те, що значна частина дорогих покупок Слобоженка була оформлена не на нього, а на родичів.

Зокрема, його 75-річна бабуся Ніна Звір стала власницею двох квартир у київському житловому комплексі Taryan Towers. За словами самого Слобоженка, вони коштували близько 700 тисяч доларів.

На матір Ірину Звір — два паркомісця в цьому комплексі. Крім того, на матір зареєстрували ще одну квартиру в житловому комплексі на Печерську.

Не менш показовою була ситуація з автомобілями. За даними видання, на матір підприємця оформили, зокрема, Mercedes-Benz Maybach S580 2022 року, BMW M3 2022 року та Ferrari SF90 Stradale 2022 року.

Олександр Слобоженко біля автомобіля BMW M3, оформленого на маму Джерело: ngl.media

Сам Слобоженко раніше заявляв, що його автопарк налічує понад 18 автомобілів. За його словами, загальна вартість машин становила близько 3 млн доларів.

Водночас офіційно на самого підприємця були зареєстровані лише Mitsubishi Lancer 2009 року випуску та мотоцикл BMW S1000RR 2019 року.

16 серпня 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило, що в межах кримінального провадження арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні спортивні автомобілі. Також під арешт потрапили квартири та інша нерухомість у столиці.

Виїзд за кордон і заочний арешт

Окрім фінансової діяльності, Слобоженко потрапив у центр уваги журналістів через закордонні поїздки під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування "Багаті-непридатні" для "Української правди". У ньому йшлося про групу заможних українців, які під час загальної мобілізації відпочивали на європейських курортах.

Одним із героїв матеріалу був Олександр Слобоженко. За даними журналістів, він виїхав з України, скориставшись документами про непридатність до військової служби.

У серпні 2024 року, після оголошення підозри, підприємця оголосили в розшук. 21 серпня його бачили у Варшаві — відео з блогером біля одного з готелів польської столиці передали "Українській правді" читачі видання.

У вересні 2024 року суд заочно обрав Слобоженку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки підприємець перебував за межами України, рішення ухвалили без його особистої присутності.

Що Слобоженко говорив про податки

У серпні 2024 року підприємцю повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

У квітні 2025 року Слобоженко публічно прокоментував ситуацію та заявив, що визнає необхідність виконання податкових зобов'язань. Також він повідомив про намір погасити заборгованість і заявив про передання 20 млн грн на підтримку Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф", езотерик Богдан Оріщенко мав офіційний дохід у 9 мільйонів гривень за 2025 рік.