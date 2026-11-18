На урочисту вечерю Сі Цзіньпін прийшов разом з Дональдом Трампом

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Главу Кремля Володимира Путіна продовжують принижувати на саміті АТЕС, який проходить в китайському місті Шеньчжень. Під час спільного фотографування лідерів очільник Китаю Сі Цзіньпін жестом указав йому місце і Путін залишився стояти осторонь.

Про це повідомив український політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий. Він відзначив порушення дипломатичного протоколу стосовно глави Кремля.

"У колективному фотографуванні на форумі ATEC російського очільника дійсно поставили не за прийнятими правилами дипломатичного протоколу", — написав Чалий.

Він пояснив, що дружини учасників традиційно мають займати місце по праву руку чоловіка. А на фото з саміту Путін стоїть осторонь Сі Цзиньпіна та Дональда Трампа, які розташувались в центрі.

Сі Цзиньпін вказав Путіну, де йому стати на фото

"А так рашистським пропагандистам ще прийдеться крутитися, щоб якось на фото поставити свого "імператора" поміж Сі та Трампом або хоча б поруч. Російському послу в КНР та їх протоколістам, мабуть, прилетить. Зрозуміло, що це зроблено не випадково. Зроблено тонко, але сигнал чіткий", — резюмував Чалий.

Глава Кремля опинився не при справі під час фотографування

Очільник РФ зі сторони спостерігав за лідерами США та КНР

Путіна не покликали на урочисту вечерю?

Пізніше Сі Цзіньпін та Дональд Трамп прийшли на урочисту вечерю АТЕС разом, а Путіна з собою не взяли. Про спільний прихід Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа повідомив паблік NEXTA Live. Поки лідери Китаю та США йшли пліч-о-пліч, Путін, судячи з опису кадрів у дописі, сидів у першому ряду й чекав. Зазначаться, що це стало видно, коли за спиною одного з гостей саміту була помічена табличка "Russia".

Табличка "Russia" стала деталлю, на яку звернули увагу журналісти Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Відкриваючи вечір, Сі Цзіньпін виголосив промову. Він говорив про відкритість економік, інновації та практичну співпрацю. Обговорення цих питань він анонсував на наступний день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у візиті Путіна до Китаю помітили цікаву деталь.