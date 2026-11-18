Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Політичний експерт Михайло Шнайдер звинуватив українських антикорупційних активістів у вибірковій реакції на резонансні справи. Зокрема, він прокоментував записи розмов, оприлюднені ексгенеральним прокурором Русланом Кравченком, у яких згадуються дружина керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка та керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч.

На думку Шнайдера, на час розслідування Клименко має залишити посаду. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Шнайдеру поцікавився, чому відомі антикорупційні активісти Віталій Шабунін, Олег Ніколов та Михайло Ткач, на його думку, залишили історію без належної уваги.

Про яку справу йдеться

17 листопада колишній генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відео із записами розмов. За його версією, вони стосуються можливого підкупу суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та спроб домовитися з прокурорами САП в інтересах міського голови одного з міст Львівської області.

У записах фігурують керівниця адвокатського бюро "Редіч і партнери" Наталія Редіч, дружина очільника САП Олександра Клименка, яка працює в цьому бюро, адвокатка Анна Козачина та представники міського голови.

Як ідеться у відео, учасники розмов обговорювали $10 тис. за можливість просування справи, а також контакти із суддями та прокурорами. Із записів, однак, не зрозуміло, яку саме роль у цій історії відігравала дружина Клименка і чи йшлося про оплату адвокатських послуг або неправомірну винагороду. Немає й підтверджених даних, що гроші отримали судді або прокурори.

Ця справа стосується конфіскації автомобіля Audi Q7 2023 року випуску, яким користувався міський голова одного з міст Львівщини. Вищий антикорупційний суд визнав актив необґрунтованим, а Апеляційна палата залишила це рішення без змін. Автомобіль вартістю 4,2 млн грн стягнули в дохід держави.