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Генерал СБУ Сергій Дука публічно поставив під сумнів дії НАБУ у справі "Карфаген", звернувши увагу на відсутність у відкритому доступі інформації про повідомлення підозри Єгору Буркіну на прізвисько "Мексиканець", якого пов'язують із наркокартелем "Хімпром". Він також порушив питання про можливу співпрацю Буркіна з антикорупційним відомством.

Про це Дука заявив 18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"В мене взагалі питання: а що з Буркіним? Його запідозрило НАБУ чи ні? Інформації в ЗМІ чомусь немає. А чому не запідозрений організатор наркокартелю, який з Осіповим організував всю цю діяльність? Чому він не запідозрений? Чи він конфідент НАБУ? Конфідент НАБУ — людина, яка перебуває в міжнародному розшуку? Це не маразм?" — заявив генерал.

За словами генерала, співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов нібито заздалегідь знав про підготовку цього інформаційного матеріалу.

"В середу Магамедрасулов уже всім своїм знайомим розказував, що "щас вийдєт такой убой, што всє а*єют". П'ятничне відео "Хімпрому". Інтерв'ю з чорним аватаром", — розповів Дука.

Таким чином, генерал порушив питання, звідки співробітнику НАБУ могло бути відомо про майбутню публікацію інтерв'ю розшукуваного фігуранта та чи існував зв'язок між його появою і розслідуванням "Карфагену".

"До речі, хочу сказати, що в 2023 році саме мій підрозділ вносив Буркіна ["Мексиканця"] в санкції, і весь його "колектив", там порядка 20–30 осіб", — заявив генерал-майор.