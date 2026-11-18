Причина холоду біля скла не завжди пов’язана зі щілинами

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Знайти протяг біля зачиненого вікна допоможе тонка паперова серветка: повільно проведіть нею вздовж стиків стулки, рами й підвіконня. Повітря, що надходить крізь щілину, відхилить вільний край. Так можна визначити місце продування, перш ніж вирішувати питання ремонту.

Як перевірити вікно простими способами, розповідає "Телеграф". Перед перевіркою заберіть серветку з потоку від батареї, зачиніть інші вікна й вимкніть вентилятор, а потім підносьте її до окремих ділянок стику: рух паперу далеко від щілин сам по собі не доводить продування.

Перевірте щільність притискання звичайним аркушем: помістіть його між стулкою та рамою, закрийте вікно ручкою й обережно потягніть. Повторіть перевірку в кількох місцях по периметру. Якщо на одній ділянці аркуш виходить помітно легше, огляньте ущільнювач: чи немає бруду, розривів або зім’ятих місць.

Порівняння кількох ділянок допомагає виявити нерівномірне притискання стулки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Забруднений ущільнювач очистіть, пошкоджений замініть відповідним профілем. За нерівномірного притискання може знадобитися регулювання фурнітури – міняти всю раму для цього не потрібно. Окремо перевірте стик підвіконня та укосів: повітря може проникати через монтажний шов.

Якщо стики герметичні, а прохолода відчувається біля самого скла, причиною може бути рух охолодженого повітря вниз. Такий потік можна сприйняти за протяг. Заклеювання стиків у цьому разі не усуває джерело відчуття холоду.

Як повідомляв "Телеграф", вікна "плачуть", коли водяна пара з кімнатного повітря осідає на холодному склі. Вологи додають повсякденні справи й навіть дихання, а штори та підвіконня можуть перешкоджати обігріванню вікна.