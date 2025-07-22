Трамп оточив себе двійниками Меланії: ЗМІ помітили "моторошну" одержимість президента США (фото)

Президент США тримає при собі молодих "клонів" 55-річної дружини

Дональд Трамп перебуває у шлюбі з Меланією вже два десятки років, але в останні роки подружжя все частіше дистанціюється одне від одного. Дружина президента США рідко супроводжує чоловіка на публічних заходах, а побачити її в Білому домі — та ще задачка. Це породило безліч чуток про розлучення Дональда та Меланії, а зараз за чоловіком помітили дивну одержимість її двійниками.

За відсутності 55-річної дружини Трамп оточив себе її "молодими клонами". Про це заявив у своєму подкасті Daily Beast письменник Майкл Вульфф, який для власного дослідження провів кілька місяців у Білому домі, спостерігаючи за головою країни та його співробітниками.

Вульфф зауважив, що багато співробітників апарату президента — жінки, і в основному всі вони відповідають одному шаблону: довге розпущене волосся, спідниці вище коліна, високі чоботи та, по суті, знаходяться вони у нього "на побігеньках".

"Трамп населяє свій світ жінками, з якими він, як я вважаю, в іншому житті — або на іншому етапі життя — міг би бути у стосунках. Вони, по суті, насправді схожі на Меланію. Тому вони свого роду сексуальний сурогат ролі, яку Меланія, схоже, вже практично звільнила", — сказав чоловік, навівши приклад Хоуп Гікс, Аліну Хаббу, Наталі Гарп і Марго Мартін.

Фото: Getty Images

Як виглядають двійники Меланії Трамп: фото

Хоуп Гікс – радник Трампа. Фото: Getty Images

Аліна Хабба – радник президента у другій адміністрації Трампа. Фото: Getty Images

Наталі Гарп – помічниця Дональда Трампа. Фото: Getty Images

Марго Мартін — спецпомічник президента та радник з комунікацій. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Меланія Трамп несподівано виступила на підтримку України, розповідаючи Дональду про російські обстріли. Раніше ми розповідали, чому вона не любить Росію.