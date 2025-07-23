Російська хвиля пробилась в Одесу: на радіо звучала пісня на підтримку окупантів (відео)

Російський сигнал пробився вже не вперше

Російська хвиля докотилась до Одеси — в мережі опублікували відео, як з радіо одесита лунає російська музика. На фоні розбитих одеських будинків після чергової російської атаки виглядає дуже сюрреалістично.

Автор відео стверджує, що спіймав цю хвилю він на частоті 105,5 ФМ, попри те, що на радіо вказані інші цифри. Вловити цю хвилю змогло звичайне радіо в автомобілі.

"Телеграф" ідентифікував пісню, що лунала по радіо. Це пара російських виконавців Денис Давидов та Анастасія Вишневська співають пісню "Только дыши", написана на підтримку російських окупантів, що воюють в Україні.

Рік тому радіо російською вже проривалось в Україну. Тоді окупаційні джерела інформації повідомляли, що на 105,5 FM в Одесі можна почути радіо "Таврия" — окупаційне мовлення з Херсонщини.

Раніше сигнал також пробивався і з іншого боку. Однак у 2024 на кордоні з невизнаним Придністров’ям в Одеській області встановили телекомунікаційні вишки, які мають глушити російські теле- та радіосигнали. Одеська область була серед перших регіонів, де створили мережу для захисту інформаційного простору на кордоні. Ще в березні 2024 року уряд виділив на ці потреби 124,4 млн грн, частину з яких спрямували на Одещину. 18 липня того ж року Кабмін додатково виділив 16,1 млн грн для ще чотирьох прикордонних областей (Донецької, Миколаївської, Херсонської та Запорізької).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2022 році російські хвилі з окупованих територій діставались і до Дніпра. На окупованих територіях РФ веде активну пропаганду, намагаючись зробити їх ментально своїми.