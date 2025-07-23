Российская волна пробилась в Одессу: по радио звучала песня в поддержку оккупантов (видео)

Российский сигнал пробился уже не в первый раз

Российская волна докатилась до Одессы — в сети опубликовали видео, как из радио одессита звучит российская музыка. На фоне разбитых одесских домов после очередной российской атаки выглядит очень сюрреалистично.

Автор видео утверждает, что поймал эту волну на частоте 105,5 ФМ, несмотря на то, что на радио указаны другие цифры. Уловить эту волну смогло обычное радио в автомобиле.

"Телеграф" идентифицировал песню, звучавшую по радио. Это пара российских исполнителей Денис Давыдов и Анастасия Вишневская поют песню "Только дыши", написанная в поддержку воюющих в Украине российских оккупантов.

Год назад радио по-русски уже прорывалось в Украину. Тогда оккупационные источники информации сообщали, что на 105,5 FM в Одессе можно услышать радио "Таврия" — оккупационное вещание из Херсона.

Раньше сигнал тоже пробивался и с другой стороны. Однако в 2024 году на границе с непризнанным Приднестровьем в Одесской области установили телекоммуникационные вышки, которые должны глушить российские теле- и радиосигналы. Одесская область была среди первых регионов, где была создана сеть для защиты информационного пространства на границе. Еще в марте 2024 года правительство выделило на эти нужды 124,4 млн грн, часть из которых направили в Одесскую область. 18 июля того же года Кабмин дополнительно выделил 16,1 млн. грн. для еще четырех приграничных областей (Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году российские волны с оккупированных территорий доходили и до Днепра. На оккупированных территориях РФ ведет активную пропаганду, пытаясь сделать их ментально своими.