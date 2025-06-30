Не Одеса: де в Україні найдешевше відпочити на морі із відкритим пляжем (фото, відео)

Чорноморськ — альтернатива Одесі: чисті пляжі, дешевше житло й менше натовпу. Що подивитися і скільки коштує — у матеріалі

Туристичний сезон на Одещині розпочався, але відпочивати в самій Одесі багатьом українцям не по кишені. Цьогоріч також відкриті пляжі є й в області, зокрема в Чорноморську. Та запрацював Центральний пляж. Чорноморськ — компактний, спокійніший, ніж Одеса і при цьому дозволить зекономити кошти.

Купання в морі в Чорноморську

Центральний пляж Чорноморська раніше отримував нагороди, зараз — вимушено змінив вигляд через російську військову агресію. Однак тут все ж є гарно розвинена інфраструктура, чиста берегова лінія та зручний захід у воду. На пляжі чергують рятувальники — з 8 ранку до 20 вечора.

У разі повітряної тривоги люди мають переходити в укриття. Найближче розташоване за кілька сотень метрів у житловій забудові.

Чорноморський пляж з тетраподами/ Фото: Суспільне

Скільки коштує відпочити в Чорноморську

Чорноморськ — це варіант для тих, хто хоче моря без ажіотажу великих курортів. Номери в Чорноморську коштують від 500 грн. За ці гроші пропонують розміщення в гостьовому домі за кілька хвилин пішки до моря. В номері — холодильник та кондиціонер, на спільній території — мангал, кухня тощо.

Дорожче — від 1000 грн можна винайняти окрему квартиру або ж номер з усіма вигодами в готелі. В деяких зонах відпочинку також працюють басейни.

Ціна проживання в Чорноморську в 2025 році

Жити можна і в комплексах відпочинку

Що подивитись в Чорноморську, окрім моря

В Чорноморську є кілька парків, ресторани, бари. Варто знати, що в місті обмежили нічну діяльність розважальних закладів. Клубам заборонено працювати з 22:00 до 7:00. А з 23:00 і до 7 ранку діє особливий режим пересування.

Якщо море вже не радує, неподалік Чорноморська розташований парк розваг "Нью-Васюки". Локація — село Молодіжне, вул. Великодолинська дорога 11. Тут є три водні локації, з басейном та гірками, великі атракціони, зона з тваринами тощо. Вартість повного квитка в вихідний — 1000 грн, в будні дні — 700 грн. Пільговий квиток діє для дітей від 6 до 13 років включно, УБД, ВПО, інвалідів першої та другої групи, багатодітних родин та людей старших за 70 років.

"Нью-Васюки" - ціни 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львівські області також відкрили пляжі. Частина зон відпочинку біля води доступна тільки за гроші.