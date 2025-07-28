Сама залізла на будівельний кран? Учасниця скандальної вечірки в Дубаї розкрила важливу деталь про Ковальчук

У справі про Ковальчук заговорила учасниця вечірки

Нещодавно модель Марія Ковальчук вперше заговорила про те, як постраждала під час вечірки у Дубаї. Вона розповіла, що втікала з готелю через домагання двох хлопців, які побігли за нею. Також Ковальчук припустила, що саме вони її побили або скинули з будівлі. Однак у цій справі з'явилися нові деталі.

Учасниця вечірки в Дубаї, 21-рчна Мілена Долганова, заявила в інтерв'ю виданню "Фокус", що Ковальчук приховала важливу деталь Зокрема, у розмові з Ксенією Собчак Марія не розповіла, що є свідки, котрі бачили, як вона дерлася по будівельному крану. Мілена зазначила, що справу розслідували дубайські правоохоронці, які не знайшли винних.

"Цю справу протягом чотирьох місяців розслідували три різні структури Дубаю: поліція, прокуратура та служба безпеки. І всі вони дійшли висновку — винних немає. Вона зробила це сама. Але для хайпу це не має значення. Потрібен скандал, перегляди й лайки. Тому мати Марії й почала говорити не в Дубаї, де за наклеп суворе покарання, а вже після від’їзду", — зазначила Мілена.

Долганова ствердила, що Ковальчук ніхто не бив та не скидав з будівлі. Вона вважає, що дівчина сама зробила це заради хайпу.

Мілена Долганова, фото "Фокус"

Нагадаємо, що Ковальчук поїхала у Дубаї у грудні 2024 року. Вже у березні 2025-го її подруга розповіла, що Марія не відповідає на дзвінки. За день до зникнення Ковальчук казала мамі, що залишиться в готелі з двома незнайомцями після святкування свого дня народження.

Через 10 днів Ковальчук виявили на дорозі в Дубаї. Вона не мала із собою документів і телефона, натомість були помітні переломи рук, ніг, хребта і ступнів. Тоді українку госпіталізували та провели кілька операцій.

Марія Ковальчук, фото з мережі

У липні 2025 року Марія вперше вийшла на зв'язок та розповіла, що тікала з готелю від двох хлопців. Ковальчук вважає, що саме вони заподіяли їй шкоду. Йдеться про сина донецького бізнесмена Олега Папазова Артема та білоруса Олександра Лоптицького. Також Марія та її мати припускають, що розслідування справи гальмують через хабарі з боку Папазова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорила про війну мати Марії Ковальчук, яка давала інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак. Її висловлювання були неоднозначними.