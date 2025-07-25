Надходять погрози. Мати побитої у Дубаї українки Ковальчук боїться за життя своїх рідних (відео)

20-річна дівчина з родиною знайшла укриття у Норвегії

Мати української моделі OnlyFans Марії Ковальчук, яку у березні цього року знайшли ледь живою на узбіччі дороги у Дубаї, заявила, що побоюється за безпеку всієї своєї родини.

Анна Ковальчук заявила про погрози у відео, яке опублікував Телеграм-канал російської пропагандистки Ксенії Собчак. За її словами, повідомлення можуть надходити від людей, які покалічили її дочку. У спробі сховатись, жінка разом із дочкою поїхала до Норвегії, проте, як стверджує мати Марії, невідомі продовжують погрожувати та обіцяють знайти їх навіть там.

"Це повідомлення було зникаючим. Я його відкриваю і спокійно читаю, в ньому було написано: "Ми тебе і в Норвегії знайдемо. Багато говориш". У мене земля пішла з-під ніг", — заявила Анна. Жінка також стурбована здоров’ям свого літнього батька та добробутом усієї родини.

"Я не знаю, що це за люди, у яких шалена кількість грошей, і які грошима всі міряють — для них немає людини, немає людяності. Мені страшно", — поділилася старша Ковальчук. Жінка вже написала заяву до місцевої поліції.

Марія Ковальчук із матір’ю в Норвегії

Нагадаємо, що Марія Ковальчук – 20-річна модель з України, родом зі Львова. Вона активно займалася створенням контенту для дорослих та вела соціальні мережі, де публікувала відверті фото та відео. У лютому цього року Марія вирушила у Дубай, а вже у березні через кілька тижнів раптово зникла і не виходила на зв’язок упродовж восьми днів. Про трагедію Марії Ковальчук "Телеграф" детальніше розповів у матеріалі: "Від лакшері життя до крісла колісного: що відомо про модель Ковальчук зараз і чи покарали винних у її побитті".