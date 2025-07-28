Сама залезла на строительный кран? Участница скандальной вечеринки в Дубае раскрыла важную деталь о Ковальчук

По делу Ковальчук заговорила участница вечеринки

Недавно модель Мария Ковальчук впервые заговорила о том, как пострадала во время вечеринки в Дубае. Она рассказала, что убегала из гостиницы из-за притязаний двух парней, которые побежали за ней. Также Ковальчук предположила, что именно они ее избили или сбросили со здания. Однако в этом деле появились новые детали.

Участница вечеринки в Дубае, 21-летняя Милена Долганова, заявила в интервью изданию "Фокус", что Ковальчук скрыла важную деталь. В частности, в разговоре с Ксенией Собчак Мария не рассказала, что есть свидетели, которые видели, как она карабкалась по строительному крану. Милена отметила, что дело расследовали дубайские правоохранители, которые не нашли виновных.

"Это дело в течение четырех месяцев расследовали три разные структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. И все они пришли к выводу — виновных нет. Она сделала это сама. Но для хайпа это не имеет значения. Нужен скандал, просмотры и брани. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где за клевету суровое наказание, а уже после отъезда", — отметила Милена.

Долганова утвердила, что Ковальчук никто не бил и не сбрасывал со здания. Она полагает, что девушка сама сделала это ради хайпа.

Милена Долганова, фото "Фокус"

Напомним, что Ковальчук поехала в Дубай в декабре 2024 года. Уже в марте 2025 года ее подруга рассказала, что Мария не отвечает на звонки. За день до исчезновения Ковальчук говорила маме, что останется в отеле с двумя незнакомцами после празднования дня рождения.

Через 10 дней Ковальчук обнаружили на дороге в Дубае. Она не имела с собой документов и телефона, но были заметны переломы рук, ног, позвоночника и ступней. Тогда украинку госпитализировали и провели несколько операций.

Мария Ковальчук, фото из сети

В июле 2025 года Мария впервые вышла на связь и рассказала, что убегала из гостиницы от двух парней. Ковальчук считает, что именно они причинили ей вред. Речь идет о сыне донецкого бизнесмена Олега Папазова Артеме и белорусе Александре Лоптицком. Также Мария и мать предполагают, что расследование дела тормозят из-за взяток со стороны Папазова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорила о войне мать Марии Ковальчук, которая давала интервью россиянке Ксении Собчак. Ее высказывания были неоднозначными.