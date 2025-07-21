Винних "кришують"? Модель Ковальчук вперше назвала учасників скандальної вечірки в Дубаї

Модель розсекретила учасників та подробиці вечірки

Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли у Дубаї у важкому стані, вперше дала інтерв'ю. Зараз вона перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. Модель відверто розповіла, як потрапила на вечірку, що там відбувалося і хто там був.

В інтерв'ю Youtube-каналу "Осторожно: Собчак" українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але проспала рейс. Так під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом у Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра.

"Ми піднялися у номер. Хлопці були напівтверезі, вони з вечірки приїхали. І загалом упродовж доби все нормально проходило. Ми спілкувалися, обговорювали нашу подорож до Таїланду. Я навіть зателефонувала мамі, сказала, що все гаразд, хлопці нормальні. При них зателефонувала, перестрахувалася", — поділилась дівчина.

Марія Ковальчук розповіла про вечірку, скриншот з відео "Осторожно: Собчак"

За словами Ковальчук, нічого не передбачало біди, допоки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Також вони питали Марію, чому вона не п'є разом з ними. У ту ж ніч у номері були Мілена та Олександра. Випивши, Артем і Олександр почали погрожувати їй, однак дівчина не сприйняла це серйозно. Також хлопці розбили пляшки розсипали скло по підлозі та забрали особисті речі. Дівчина Олександра, як розповіла Марія, одягнула її сукню та покинула готель.

"Потім почалися якісь агресивні поштовхи, стали жартувати: "Ти належиш нам. Будемо робити все, що захочемо". Я намагалася сприймати це як жарт, бо це було дивно. Вони почали поводитися неадекватно, розбивали пляшки, вся підлога була всіяна склом. Там було неможливо ходити. Далі вони почали залякувати, розбивати шибки, забрали особисті речі, серед яких був паспорт. І одна з дівчат, Олександра Мерцалова, вдягла мою сукню і просто вийшла з готелю, — розповіла Марія.

Марія Ковальчук після вечірки на кріслі колісному, скриншот з відео "Осторожно: Собчак"

Ковальчук зазначила, що згодом Артем і Олександр не випускали її з номеру та почали натякати на інтим. Утім, вона не хотіла цього, тож вибігла з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає, тож припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини.

"Я просто сиділа на поверсі й чула голоси внизу, що вони десь поруч. У той момент у мене просто пам’ять обірвалася. Швидше за все, був удар по голові. Думаю, що мене скинули, або ж це було побиття, тому що травми були схожі на побиття чи падіння. Сексуального насильства не було. Скинули, можливо, щоб я не розповідала про те, що вони говорили. Може, вони цього боялися, або це просто було під впливом алкоголю. Вони вживали білий порошок", — додала Марія.

Ковальчук припускає, що її побили або скинули з будівлі, скриншот з відео "Осторожно: Собчак"

Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї.

Видання Nexta з'ясувало, що фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці, білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова.

Олександра Мерцалова, скриншот з відео "Осторожно: Собчак"

Учасники вечірки, скриншот з відео "Осторожно: Собчак"

Мама Марії розповіла, що Папазова затримували у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після "дзвінка згори". Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Поліція Дубаї не реагує на цей скандал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, в якому стані знайшли Марію Ковальчук після вечірки. Вона нічого не пам'ятала та не говорила.