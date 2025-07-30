Через цю річ у вас може бути поганий сон: що потрібно викинути зі спальні

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Звичайна стара подушка може здаватися безпечною побутовою річчю, але, згідно з народними віруваннями, вона здатна накопичувати негативну енергію та навіть впливати на сон мешканців оселі.

Тож, тримати в домі зношені подушки, за народними прикметами, до бід і застою в житті. Про це передає "Телеграф".

Згідно з прикметами, стара подушка:

"вбирає" негативні емоції — наприклад переживання людини, що спить на ній;

— наприклад переживання людини, що спить на ній; порушує сон — вважається, що застаріле перо або синтепон можуть "витягувати енергію" та викликати тривожні сни;

— вважається, що застаріле перо або синтепон можуть "витягувати енергію" та викликати тривожні сни; приваблює застій у життя — кажуть, що стара подушка блокує нові можливості, зміни та оновлення;

— кажуть, що стара подушка блокує нові можливості, зміни та оновлення; приваблює проблеми — особливо, якщо подушка стара, пошкоджена або зберігається без потреби.

Наші предки також вірили, що подушки потрібно регулярно очищати, а старі — спалювати або викидати з подякою, не передаючи іншим. Особливо небезпечно, за повір’ям, спати на подушці померлої людини — це може накликати нещастя.

Старі подушки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою чужою річчю не можна користуватись вдома.