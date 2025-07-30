Из-за этой вещи у вас может быть плохой сон: что нужно выбросить из спальни

Пересмотрите все предметы в комнате

Обычная старая подушка может казаться безопасной бытовой вещью, но, согласно народным верованиям, она способна накапливать негативную энергию и даже влиять на сон жителей дома.

Поэтому, держать в доме изношенные подушки, по народным приметам, к бедам и застою в жизни. Об этом передает "Телеграф".

Согласно приметам, старая подушка:

"впитывает" негативные эмоции — например переживание спящего на нем человека;

— например переживание спящего на нем человека; нарушает сон — считается, что устаревшее перо или синтепон могут "вытягивать энергию" и вызывать тревожные сны;

— считается, что устаревшее перо или синтепон могут "вытягивать энергию" и вызывать тревожные сны; привлекает застой в жизнь – говорят, что старая подушка блокирует новые возможности, изменения и обновления;

– говорят, что старая подушка блокирует новые возможности, изменения и обновления; привлекает проблемы – особенно, если подушка старая, повреждена или хранится без надобности.

Наши предки также верили, что подушки нужно регулярно очищать, а старые – сжигать или выбрасывать с благодарностью, не передавая другим. Особенно опасно, по поверью, спать на подушке умершего человека – это может навлечь несчастье.

Старые подушки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой чужой вещью нельзя пользоваться дома.