Из-за этой вещи у вас может быть плохой сон: что нужно выбросить из спальни
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Пересмотрите все предметы в комнате
Обычная старая подушка может казаться безопасной бытовой вещью, но, согласно народным верованиям, она способна накапливать негативную энергию и даже влиять на сон жителей дома.
Поэтому, держать в доме изношенные подушки, по народным приметам, к бедам и застою в жизни. Об этом передает "Телеграф".
Согласно приметам, старая подушка:
- "впитывает" негативные эмоции — например переживание спящего на нем человека;
- нарушает сон — считается, что устаревшее перо или синтепон могут "вытягивать энергию" и вызывать тревожные сны;
- привлекает застой в жизнь – говорят, что старая подушка блокирует новые возможности, изменения и обновления;
- привлекает проблемы – особенно, если подушка старая, повреждена или хранится без надобности.
Наши предки также верили, что подушки нужно регулярно очищать, а старые – сжигать или выбрасывать с благодарностью, не передавая другим. Особенно опасно, по поверью, спать на подушке умершего человека – это может навлечь несчастье.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой чужой вещью нельзя пользоваться дома.