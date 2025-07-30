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Из-за этой вещи у вас может быть плохой сон: что нужно выбросить из спальни

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Спальня
Спальня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пересмотрите все предметы в комнате

Обычная старая подушка может казаться безопасной бытовой вещью, но, согласно народным верованиям, она способна накапливать негативную энергию и даже влиять на сон жителей дома.

Поэтому, держать в доме изношенные подушки, по народным приметам, к бедам и застою в жизни. Об этом передает "Телеграф".

Согласно приметам, старая подушка:

  • "впитывает" негативные эмоции — например переживание спящего на нем человека;
  • нарушает сон — считается, что устаревшее перо или синтепон могут "вытягивать энергию" и вызывать тревожные сны;
  • привлекает застой в жизнь – говорят, что старая подушка блокирует новые возможности, изменения и обновления;
  • привлекает проблемы – особенно, если подушка старая, повреждена или хранится без надобности.

Наши предки также верили, что подушки нужно регулярно очищать, а старые – сжигать или выбрасывать с благодарностью, не передавая другим. Особенно опасно, по поверью, спать на подушке умершего человека – это может навлечь несчастье.

Почему дома нельзя хранить старые подушки
Старые подушки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой чужой вещью нельзя пользоваться дома.

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#Приметы #Поверья #Подушки