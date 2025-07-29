Ви самі можете накликати на себе нещастя. Ніколи не користуйтеся цим чужим предметом вдома

Деякий посуд може "вкрасти" ваш спокій

У народній традиції побутує чимало прикмет, які стосуються звичайних чашок. Одна з найпоширеніших застерігає про те, що не можна пити з чужого посуду вдома.

Наші предки вірили, що за цим криється енергетична небезпека. Через які саме причини не можна використовувати чужу чашку вдома, написав "Телеграф".

За народними повір’ями, чашка — це не просто предмет побуту, а носій особистої енергетики. Вважається, що кожна людина "заряджає" свій посуд емоціями, думками, переживаннями. Якщо її використовує хтось інший, особливо без дозволу, то він може "підхопити" не лише чужу енергетику, а й проблеми: хвороби, тривоги або навіть нещастя.

Що ще кажуть прикмети:

Чужа чашка може бути "запрограмована" на невдачу;

Якщо часто пити з чужого посуду — можна втратити власну енергію;

Випадково випити з чашки людини, яка має злі наміри — дія, що може обернутися сваркою або втратою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що краще викинути зі свого передпокою, аби проблеми нарешті покинули ваш дім. Ця річ є майже у кожного в оселі.