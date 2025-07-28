Вашому щастю можуть заважати і чашки. Як їх не можна зберігати вдома

Передивиться посуд на полиці

У багатьох домівках можна побачити перевернуті склянки чи чашки на полицях — господарі роблять це, щоб уберегти посуд від пилу. Та за народними прикметами це — поганий знак.

Вважається, що така звичка може відлякувати добро, притягувати самотність і навіть створювати блок у грошовому потоці. А ще — це сигнал для вищих сил, що у вашому домі "нічого не потрібно".

Чому чашки не можна перевертати

До самотності та емоційної порожнечі. За повір’ям, перевернутий посуд символізує "порожнє серце". Якщо чашки стоять догори дном — у дім ніби не пускають любов і теплі стосунки.

За повір’ям, перевернутий посуд символізує "порожнє серце". Якщо чашки стоять догори дном — у дім ніби не пускають любов і теплі стосунки. Блокування грошового потоку. Склянки й чашки асоціюються з достатком. Якщо їх тримати перевернутими, то й гроші, наче вода, не затримуватимуться у вашому житті.

Склянки й чашки асоціюються з достатком. Якщо їх тримати перевернутими, то й гроші, наче вода, не затримуватимуться у вашому житті. У житті не буде "нового". Є прикмета, що Всесвіт не приносить нове в дім, де "перевернуто все догори дном". Тобто, наче господар показує, що нічого не чекає — ні гостей, ні добра, ні змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в вашому будинку можуть несподівано оселитись конфлікти та дратівливість.