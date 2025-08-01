Це українське слово без усмішки вимовити зможе не кожен: як воно звучить

Це слово замінює офіційний термін

Українська мова багата на цікаві та незвичні для сприйняття слова. Деякі з них звучать кумедно або загадково для вух сучасної людини, тож їхнє значення може викликати здивування. Одне з таких — слово здибанка, яке досі не надто поширене у щоденному вжитку, хоча заслуговує на увагу.

"Телеграф" розповість, що означає це слово, та підкаже, коли і як його можна доречно вживати. У світі модних англіцизмів і новітнього сленгу варто пам’ятати і про колоритні рідні слова, які додають мовленню живості та шарму.

"Здибанка" — це не що інше, як побачення чи зустріч. У розмовному стилі слово здибанка використовують на позначення неформальної зустрічі — зазвичай із кимось, хто дорогий чи цікавий, наприклад, з другом, подругою чи коханою людиною. Воно має теплий, невимушений відтінок і часто вживається у молодіжному чи побутовому контексті.

Що таке "здибанка"

Приклади вживання:

• "У мене сьогодні здибанка з дівчиною, тож не чекай на вечерю."

• "Давно не бачилися — може, влаштуємо здибанку на вихідних?"

Це слово вдало замінює більш офіційне зустріч або романтичне побачення, додаючи легкості та щирості розмові. Тож якщо хочете звучати по-українськи атмосферно — не цурайтесь таких слів.

Раніше "Телеграф" писав, як красиво сказати українською на слово "лайфхак".