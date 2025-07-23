Як сказати "дедлайн" українською? Це слово несправедливо забули

Ми знайшли сім варіантів, серед яких є дійсно цікаві

Українська мова має глибоке коріння та багатий лексичний запас, але протягом багатьох десятиліть вона зазнавала утисків, внаслідок чого було втрачено безліч колоритних слів і виразів. Наприклад, слово "дедлайн", яке стало широко вживаним, можна замінити на більш автентичні українські терміни.

Слово "дедлайн" прийшло в українську мову від англійського "deadline" (прямий переклад "мертва лінія") і широко використовується в сучасному світі для позначення крайнього терміну виконання будь-якого завдання. Воно вже так укоренилося, що трапляється у Великому тлумачному словнику сучасної української мови.

Проте для позначення того самого поняття є таке застаріле українське слово як "реченець" (наголос на кінець). "Чому забули про це давнє українське слово?", — запитують українці на порталі "Словотвір".

У реченні його можна використовувати наступним чином:

Надійшов реченець виїзду до війська.

Реченець умовленої сплати вже минув.

Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець, от і продають землю…

Але оскільки слово "реченець" вважається застарілим, запропонуємо також і більш сучасні варіанти для позначення поняття "дедлайн" українською: "кінцевий термін", "крайняк", "часоріз", "крайчас"/"крайдата", "строк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити русизми "канфети" та "печення". Багато українців досі вживають ці жахливі кальки.