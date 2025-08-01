Море в Одесі нагадує болото і відлякує відпочивальників (відео)

Підключили навіть техніку

Курортний сезон в Одесі попри війну у самому розпалі. Проте замість звуків моря, тиші і засмагання на сонечку — звуки трактора. Причиною того є водорості, які винесло на берег.

Про це пишуть у телеграм-каналах. Жінка на відео показала, як виглядає море наприкінці липня.

Вона стоїть у воді, а біля неї плавають водорості у великій кількості. Вони виглядають яскраво-зеленого кольору, а вода нагадує болото.

У місцевих телеграм-каналах Одеси повідомили, що їх наскільки багато, що підключили навіть техніку, аби розчистити узбережжя Чорного моря. На кадрах помітно, як працює спецтехніка.

Варто зазначити, що море в Одесі зазвичай починає "цвісти" наприкінці червня — на початку липня, коли температура води прогрівається до 22-25 градусів Цельсія, а повітря — до 28-30 градусів. Саме в цей період створюються ідеальні умови для масового розмноження мікроскопічних водоростей, переважно синьо-зелених, які й надають воді характерного зеленуватого або коричневого відтінку.

Водорослі

Пік цвітіння припадає на липень-серпень, коли спекотна погода тримається найдовше, а температура води може сягати 26-28 градусів. У цей час водорості розмножуються особливо інтенсивно, утворюючи густі скупчення біля поверхні води, які потім викидає на берег у вигляді неприємно пахнучих зелених мас.

Високі температури сприяють цьому процесу тому, що прискорюють обмін речовин у водоростей і створюють оптимальні умови для їх фотосинтезу. Крім того, тепла вода містить менше розчиненого кисню, що також сприяє розвитку певних видів мікроорганізмів.

Купатися в морі під час цвітіння не рекомендується, оскільки ці водорості виділяють токсичні речовини. Тому в період цвітіння краще обирати для відпочинку інші пляжі або зачекати, поки море очиститься природним шляхом.

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