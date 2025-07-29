Незвичні пляжі з чорним піском зачарували українців: де їх знайти (фото)

Українці згадують подібні пляжі в різних куточках планети

Українці дедалі частіше діляться світлинами з пляжів, укритих чорним піском. Такі місця стали справжнім туристичним відкриттям цього літа.

Один із таких дописів опублікували в Facebook-спільноті. З'ясувалося, що на фото — узбережжя в Салерно, Італія, неподалік знаменитого вулкану Везувій.

Українці облюбували пляжі з чорним піском Українці облюбували пляжі з чорним піском

Допис одразу ж зібрав десятки коментарів — люди діляться власними враженнями, згадують поїздки та навіть наводять координати таких пляжів.

Найчастіше згадують Ісландію, де "чорні" пляжі стали справжньою візитівкою країни. Хтось навіть досі зберігає маленьку баночку того піску як сувенір. Інші розповідають про чорний берег у Болгарії — зокрема, у Помор'ї, де пісок не лише темний, а й насичений залізом.

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Серед інших популярних локацій — острів Мадейра, Тенеріфе, Санторіні, Крит, Неаполь, а також курорти Грузії. У коментарях згадали навіть озеро Больсено — найбільше вулканічне озеро Європи, розташоване в Італії. Дехто з українців натрапив на чорний пісок і в Індії, й на Кіпрі, й навіть за аеропортом у французькій Ніцці.

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Українці діляться власними локаціями з чорним піском

Чорний пісок на пляжах утворюється завдяки вулканічній діяльності. Коли розпечена лава стикається з водою, вона миттєво застигає, розпадаючись на дрібні частинки, які з часом перетворюються на темний пісок і гальку. Такий пісок насичений мінералами на кшталт гематиту, ільменіту, магнетиту та монациту — саме вони надають йому глибокого чорного відтінку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні є унікальні локації, які можуть сміливо змагатися з топовими туристичними напрямками світу. Для яскравих кадрів в Instagram і повного перезавантаження від міського шуму можна знайти своє місце відпочинку.