Гарна, як із казки: в Україні може зникнути незвичайна комаха (фото)

Є кілька факторів, які є загрозою для цієї комахи

Один із видів комах, який занесено до Червоної книги України, може незабаром зникнути з нашої країни. Йдеться про вид богомолів, який називається Ірис плямистий.

Про проблему зі зникненням "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, є проблема скорочення чисельності деяких комах пов’язана з тим, що для них залишається дедалі менше місць для життя.

Ірис плямистий — один із 14 видів богомолів палеарктичного роду Iris сімейства Eremiaphilidae, поширений на півночі Євразії від України до Далекого Сходу.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, в Україні така комаха виявлена у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму. Поширений у сухих піщаних степах, де тримається на високій траві, рідше — у чагарниках верболозу (на підвищених ділянках, в околицях солончаків, на схилах ярів).

Ірис плямистий. Фото: ukrbin

Ірис плямистий занесений до Червоної книги України. Загрозою для цього виду є степові пожежі, розорювання цілинних ділянок степу, знищення кілків, застосування пестицидів.

Що цікаво, як у самців, так і у самок задні крила дуже яскраві: передній край крила і його основа малинового або помаранчевого кольору, трохи далі за основу крила — велика овальна темно-синя пляма, оточена тонкими темними концентричними кільцями.

Ірис плямистий. Фото: ukrbin

