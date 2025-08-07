Не плутати із сараною. Великі коники можуть назавжди зникнути з України, у чому причина

Комаха поширена у Південній Європі, Україні, Молдові, Грузії, Казахстані, Киргизії, Росії

В Україні на межі зникнення опинилася комаха під назвою дибка степова. Це раритетний вид комах, занесений до Червоної книги України та інших природоохоронних документів.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм.

Варто відзначити, що ареал і загальна чисельність цього виду комах неухильно скорочуються внаслідок інтенсивного руйнування природних місць проживання.

Дибка степова — що відомо про комаху

Вид коників підродини дибків.

Степова дибка поширена у Південній Європі, Україні, Молдові, Грузії, Казахстані, Киргизії. У Росії заселяє ділянки нерозораних степів.

Дибка степова. Фото: Вікіпедія

Дибка степова занесена до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Червоної книги України (природоохоронний статус — рідкісний), Додатка II Бернської конвенції (вид підлягає особливій охороні), а також до Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄС "Про збереження природних селищ та видів природи". В Україні охороняється у заповідниках степової зони.

Дибка степова. Фото: Вікіпедія

Ці комахи трапляються на степових і розвинених ділянках з густим різнотрав’ям і розрідженим чагарником.

Дибка степова. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євгеній Халаїм розповів, чи небезпечна сарана для людини й чи переносить вона будь-які хвороби.