В Україні зникають деякі види комах: експерт назвав їх та розповів, у чому причина
Багато видів комах змінюють свої ареали, в тому числі і через потепління
В Україні на межі зникнення опинилися деякі види комах. Здебільшого йдеться про тих, що мешкають у степах. Частина змінює ареали проживання, а чисельність іншої половини зменшується.
Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він пояснив, що більшість Одеської області знаходиться в степовій зоні, а степ — це переважно рівнина. Багато ділянок цілинного степу пішли під плуг, тому степовим видам комахам залишається дедалі менше місця, де вони можуть жити.
"І зараз десь ще такі цілі степові ділянки збереглися дивом. Наприклад, Куяльницький національний парк, який зараз почав активно працювати. Тарутинський степ, який теж вдалося дивом зберегти", — пояснив експерт.
За словами Халаїма, багато видів комах змінюють свої ареали, в тому числі й через потепління. Одні види просуваються на північ, інші — зменшують свій ареал.
Експерт розповів, які ще види комах зникають в Україні.
Деякі з видів комах, що охороняються, які зустрічаються поблизу Одеси:
Дибка степова (Saga pedo);
Ірис плямистий (Iris polystictica);
Гігантський мурашиний лев (Acanthaclisis occitanica);
Синявець Бавій (Pseudophilotes bavius);
Томарес Ногеля (Tomares nogelii);
Сатурнія Велика (Saturnia pyri).
