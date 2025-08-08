В Україні зникають деякі види комах: експерт назвав їх та розповів, у чому причина

Багато видів комах змінюють свої ареали, в тому числі і через потепління

В Україні на межі зникнення опинилися деякі види комах. Здебільшого йдеться про тих, що мешкають у степах. Частина змінює ареали проживання, а чисельність іншої половини зменшується.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він пояснив, що більшість Одеської області знаходиться в степовій зоні, а степ — це переважно рівнина. Багато ділянок цілинного степу пішли під плуг, тому степовим видам комахам залишається дедалі менше місця, де вони можуть жити.

"І зараз десь ще такі цілі степові ділянки збереглися дивом. Наприклад, Куяльницький національний парк, який зараз почав активно працювати. Тарутинський степ, який теж вдалося дивом зберегти", — пояснив експерт.

За словами Халаїма, багато видів комах змінюють свої ареали, в тому числі й через потепління. Одні види просуваються на північ, інші — зменшують свій ареал.

Не пропустіть: Євгеній Халаїм розповів, де живе найнебезпечніша сарана у світі та в чому її загроза.

Експерт розповів, які ще види комах зникають в Україні.

Деякі з видів комах, що охороняються, які зустрічаються поблизу Одеси:

Дибка степова (Saga pedo);

Дибка степова. Фото: Вікіпедія

Ірис плямистий (Iris polystictica);

Ірис плямистий. Фото: Вікіпедія

Гігантський мурашиний лев (Acanthaclisis occitanica);

Гігантський мурашиний лев. Фото: Вікіпедія

Синявець Бавій (Pseudophilotes bavius);

Голуб’янка Бавій. Фото: Вікіпедія

Томарес Ногеля (Tomares nogelii);

Томарес Ногеля. Фото: Вікіпедія

Сатурнія Велика (Saturnia pyri).

Павлиноглазка грушева. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сарана захоплює нові території України. Стало відомо, у чому причина різкого збільшення комах.