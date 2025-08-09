Гість із поля: величезна зелена комаха оселилася в квартирі під Києвом (фото, відео)

Комаха обрала all inclusive

Не сарана, а коник, але їсть вправно. У Василькові Київської області до помешкання місцевого жителя залетіла комаха, яка його здивувала. З проханням ідентифікувати, Іван звернувся до групи "Комахи України", а поки, влаштував незваному гостю райське життя.

Це виявився зелений коник. Він вже три дні живе в квартирі, і повертатися в природу не хоче. Коник залетів до квартири на третьому поверсі, сам прийшов на кухню і житиме там певний час, адже вилітати не хоче. Його скоро повернуть у дику природу.

Підгодую й винесу десь де є рослини Іван знайшов коника у себе вдома

Умови, які створили для коника викликали неабияке обговорення в коментарях. Комаху погодували і не обмежували в пересуваннях. Також, на одному із фото помітили пачку цигарок, тож серед пропозицій були ще й жартівливі — налити конику алкоголя. Коментатори вважають, що коник потрапив в кониковий рай та зазначають, що теж не хотіли б летіти звідти, де годують та безпечно.

Коник вдома

Зелений коник їсть не тільки рослини

Чим особливі зелені коники та як відрізняються від сарани

Зелених коників часто плутають із сараною, але вони не шкідники. Їхнє забарвлення дозволяє маскуватися серед рослин. Харчуються вони не тільки рослинами, а й дрібнішими комахами, адже зелені коники — хижаки.

На відміну від сарани, мають довгі вусики та не компанійські, ведуть здебільшого поодинокий спосіб житті. Зазвичай коники стрибають не дуже високо, як цей зміг потрапити на третій поверх, достеменно невідомо, однак до повернення в природу в нього був невеликий перепочинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Вінницю мігрував богомол із південних областей. Ентомолог розповів, чи несе ця комаха загрозу.