Повернувся до рідної Одеси у труні: коли і від чого помер 35-річний російський актор Сергій Куницький

На момент смерті актору було лише 35 років, він помер на відпочинку

Сергій Куницький – відомий російський актор українського походження, який прославився ролями у російських серіалах та грою у театрі. Він помер у цей день, 12 серпня 2020 року, у віці 35 років.

До п’ятих роковин смерті "Телеграф" розповість, від чого помер російський актор з Одеси Сергій Куницький і де його поховали.

Сергій Куницький — що про нього відомо

Російський актор українського походження Сергій Куницький народився 20 червня 1985 року в Одесі. У 2006 році закінчив Російський державний інститут сценічних мистецтв у Санкт-Петербурзі та почав будувати кар’єру в театрі.

Сергій Куницький народився в Одесі

Відомо, що Куницький свого часу працював у театрі-студії "Майстерня Томошевського" у Санкт-Петербурзі та "Театрі естради імені Аркадія Райкіна". Пізніше він став актором Московського губернського театру під керівництвом Сергія Безрукова.

Сергій Куницький зіграв у багатьох російських серіалах

Окрім театру Сергій Куницький знімався у кіно та серіалах. Серед його найвідоміших ролей, картини "Битва за Севастополь", "Ми з майбутнього", "Експірієнс". Також він знімався у серіалах "Крила імперії", "Тест на вагітність", "Таємниці слідства". До речі, Куницький також відомий актор дубляжу. Наприклад, саме він озвучив Ракету з фільму "Вартові Галактики".

Сергій Куницький також грав у театрі, поєднуючи роботу зі зйомками у кіно

Смерть Сергія Куницького

Актор Сергій Куницький помер 12 серпня 2020 року на відпочинку у Краснодарському краї. Колеги згадували, що артист полюбляв відпочивати на островах за кордоном. Однак через карантинні обмеження не зміг виїхати з Росії та вибрав відпочинок у місті Темрюк Краснодарського краю.

Під час відпочинку 35-річному акторові раптово стало погано, він відчув біль у грудях. Йому викликали швидку допомогу, але поки вона їхала, актор помер. Причиною смерті називали тромб, що відірвався, і проблеми з серцем.

Сергій Куницький знімався у багатьох російських серіалах

Прощання із Сергієм Куницьким організували там же, у місті Темрюк Краснодарського краю. Туди на прощальну церемонію приїхали його колеги із Московського губернського театру. А от поховали актора в Одесі, де він народився. Вийшло, що він повернулося до рідного міста вже у труні.

Сергій Куницький був похований у рідній Одесі

