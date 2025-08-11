Її поховали не на кладовищі: як виглядає могила провидиці Ванги і від чого вона померла

Болгарська ясновидиця за своє життя прийняла понад мільйон людей

Ванга — болгарська ясновидиця, яка займалася лікуванням людей, до неї приїжджали з різних країн світу і за свою діяльність вона прийняла понад мільйон людей. 11 серпня 1996 року Ванга померла, але поховали її не на кладовищі, як заведено, а в іншому місці.

"Телеграф" розповість, як і від чого померла Ванга, де її поховали і як виглядає пам’ятник провидиці.

Що відомо про життя Ванги?

Справжнє ім’я Ванги — Вангелія Пандева Гуштерова. Відомо, що вона народилася у місті Струмиця у Північній Македонії 31 січня 1911 року. Більшу частину свого життя цілителька прожила в Петриче у Болгарії, а в останні два десятки років переселилася в село Рупіте.

Ванга у молодості

У підлітковому віці Ванга втратила зір і водночас набула надприродних здібностей. Існує дві версії, як це сталося. Одна з них свідчить, що у 12 років Вангелія потрапила в епіцентр урагану, її підкинуло вгору, а коли вона впала і її знайшли – в очах був пісок, а зір зник. За іншою версією, у тому ж віці Ванга стала жертвою зґвалтування, під час якого їй пошкодили очі.

Ванга та її чоловік Дмитро Гуштеров

Вперше про ясновидіння у Ванги заговорили 1939 року, коли вона сама себе вилікувала від важкої пневмонії. Потім під час Другої світової війни Вангелія допомагала людям визначати місцезнаходження їхніх близьких.

Ванга прийняла понад мільйон людей за 55 років своєї діяльності

Як говорили дослідники феномена Ванги, вона могла з великою точністю визначати захворювання у людей, а також передбачати їхню подальшу долю. Говорять, що престижу діяльності Ванги додав візит царя Болгарії Бориса III у 1942 році. Після цієї події до цілительки почали приїжджати люди з усього світу.

Один із пам’ятників цілительці Ванзі

Як померла Ванга та де її поховали?

Болгарська цілителька дожила до 85 років і померла 11 серпня 1996 року у своєму будинку в селі Рупіте, де до смерті приймала людей. Відомо, що провидиця хворіла на онкологію — у неї був рак грудей, але вона відмовилася від хірургічного та взагалі будь-якого лікування, прийнявши свою хворобу.

Могила Ванги у Рупіте

Поховали Вангу не на кладовищі, як заведено, а на подвір’ї її будинку в Рупіті. Саме так заповідала сама провидиця. Її скромна могила представлена білою могильною плитою з клумбою посередині і невеликим та невисоким білим хрестом. А ось окремий пам’ятник цілительці через 100 років від дня її народження встановили не на могилі, а неподалік від неї.

Пам’ятник Ванзі, який встановили у 2011 році

Варто зазначити, що зараз будинок у селі Рупіте, де колись мешкала Ванга, зробили музейним комплексом. Його можуть відвідати всі охочі та вшанувати пам’ять провидиці на її могилі або біля пам’ятника.

Будинок Ванги зробили музейним комплексом

