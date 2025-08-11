Тіло ніхто не хотів забирати: як помер і де похований махінатор "МММ" з українським корінням Сергій Мавроді

Його називали головним аферистом у Росії 90-х років

Сергій Мавроді — російський шахрай, організатор найбільшої фінансової піраміди в РФ, який має українське коріння. В інтерв’ю Гордону у 2010 році він заявив, що його батько наполовину українець із Донеччини. Цього дня, 11 серпня, він мав день народження, сьогодні йому могло б виповнитись 70 років. Однак Мавроді помер у 2018 році від серцевого нападу у Москві.

"Телеграф" розповість, що відомо про смерть Сергія Мавроді, де його поховано і як виглядає могила.

Сергій Мавроді був організатором фінансової піраміди "МММ"

Сергій Мавроді — як він помер

У ніч на 26 березня 2018 року перехожий на автобусній зупинці у Москві виявив чоловіка, який скаржився на слабкість і біль у серці, і викликав швидку допомогу. Пацієнтом виявився організатор найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді. Його доправили до 67-ї міської лікарні Москви, де лікарі намагалися реанімувати. Проте шахрай до ранку помер від серцевого нападу, йому було 63 роки.

Могила Сергія Мавроді на Троєкурівському кладовищі у Москві

Новина про смерть Сергія Мавроді швидко поширилася в мережі, проте ніхто не поспішав забирати тіло з моргу та займатися похороном. Навіть розглядалося питання про поховання афериста у спільній безіменній могилі.

Зрештою, через чотири дні тіло Мавроді забрала його колишня дружина-українка із Запоріжжя Олена Павлюченко. А ось рідний брат В’ячеслав не тільки не хотів займатися похороном, він ще й заборонив ховати Сергія Мавроді поряд із їхніми батьками на Хованському кладовищі.

Могила Сергія Мавроді на Троєкурівському кладовищі

Як виглядає могила Мавроді?

Колишня дружина поховала чоловіка-шахрая на Троєкурівському кладовищі у Москві 31 березня 2018 року. Є інформація про те, що похорон вона організувала за кошти вкладників "МММ".

Згодом на могилі Сергія Мавроді встановили незвичайний пам’ятник із портретом, хрестом та фігурою у вигляді американської монети. Кажуть, що шанувальники шахрая досі приходять до могили Мавроді, несуть живі квіти та залишають монети на пам’ятнику, загадуючи бажання розбагатіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер відомий радянський актор Іван Краско. На його фільмах виросли цілі покоління.