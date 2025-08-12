Вернулся в родную Одессу в гробу: когда и от чего умер 35-летний российский актер Сергей Куницкий

На момент смерти актеру было всего 35 лет, он умер на отдыхе

Сергей Куницкий — известный российский актер украинского происхождения, который прославился ролями в российских сериалах и игрой в театре. Он умер в этот день, 12 августа 2020 года, в возрасте 35 лет.

К пятой годовщине смерти "Телеграф" расскажет, от чего умер российский актер из Одессы Сергей Куницкий и где его похоронили.

Сергей Куницкий — что о нем известно

Российский актер украинского происхождения Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года в Одессе. В 2006 году окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и начал строить карьеру в театре.

Известно, что Куницкий в свое время работал в театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина". Позже он стал актером Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Кроме театре Сергей Куницкий снимался в кино и сериалах. Среди его самых известных ролей, картины "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Экспириенс". Также он снимался в сериалах "Крылья империи", "Тест на беременность", "Тайны следствия". К слову, Куницкий также известный актер дубляжа. Например, именно он озвучил Ракету из фильма "Стражи Галактики".

Смерть Сергея Куницкого

Актер Сергей Куницкий умер 12 августа 2020 года на отдыхе в Краснодарском крае. Коллеги вспоминали, что артист любил отдыхать на островах за границей. Однако из-за карантинных ограничений не смог выехать из России и выбрал отдых в городе Темрюк Краснодарского края.

Во время отдыха 35-летнему актеру внезапно стало плохо, он почувствовал боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, но пока она ехала актер умер. Причиной смерти называли оторвавшийся тромб и проблемы с сердцем.

Прощание с Сергеем Куницким организовали там же, в городе Темрюк Краснодарского края. Туда на прощальную церемонию приехали его коллеги из Московского губернского театра. А вот похоронили актера в Одессе, где он родился. Получилось, что вернулся в родной город уже в гробу.

