Вернулся в родную Одессу в гробу: когда и от чего умер 35-летний российский актер Сергей Куницкий

Галина Струс
Читати українською
Актер Сергей Куницкий умер на 36-м году жизни Новость обновлена 12 августа 2025, 13:10
Актер Сергей Куницкий умер на 36-м году жизни. Фото https://www.afisha.ru/

На момент смерти актеру было всего 35 лет, он умер на отдыхе

Сергей Куницкий — известный российский актер украинского происхождения, который прославился ролями в российских сериалах и игрой в театре. Он умер в этот день, 12 августа 2020 года, в возрасте 35 лет.

К пятой годовщине смерти "Телеграф" расскажет, от чего умер российский актер из Одессы Сергей Куницкий и где его похоронили.

Сергей Куницкий — что о нем известно

Российский актер украинского происхождения Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года в Одессе. В 2006 году окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и начал строить карьеру в театре.

Сергей Куницкий актер
Сергей Куницкий родился в Одессе

Известно, что Куницкий в свое время работал в театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина". Позже он стал актером Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Сергей Куницкий фото
Сергей Куницкий сыграл во многих российских сериалах

Кроме театре Сергей Куницкий снимался в кино и сериалах. Среди его самых известных ролей, картины "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Экспириенс". Также он снимался в сериалах "Крылья империи", "Тест на беременность", "Тайны следствия". К слову, Куницкий также известный актер дубляжа. Например, именно он озвучил Ракету из фильма "Стражи Галактики".

Сергей Куницкий актер
Сергей Куницкий также играл в театре, совмещая работу со съемками в кино

Смерть Сергея Куницкого

Актер Сергей Куницкий умер 12 августа 2020 года на отдыхе в Краснодарском крае. Коллеги вспоминали, что артист любил отдыхать на островах за границей. Однако из-за карантинных ограничений не смог выехать из России и выбрал отдых в городе Темрюк Краснодарского края.

Во время отдыха 35-летнему актеру внезапно стало плохо, он почувствовал боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, но пока она ехала актер умер. Причиной смерти называли оторвавшийся тромб и проблемы с сердцем.

Сергей Куницкий умер
Сергей Куницкий снимался во многих российских сериалах

Прощание с Сергеем Куницким организовали там же, в городе Темрюк Краснодарского края. Туда на прощальную церемонию приехали его коллеги из Московского губернского театра. А вот похоронили актера в Одессе, где он родился. Получилось, что вернулся в родной город уже в гробу.

Сергей Куницкий
Сергей Куницкий был похоронен в родной Одессе

#Одесса #Актер #Умер актер #Сергей Куницкий