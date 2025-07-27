Натякнула перша леді? Дизайнер Зеленського розповів, як президент відмовився від стилю мілітарі

Олена Зеленська могла вплинути на зміну іміджу свого чоловіка

У квітні цього року голова держави Володимир Зеленський здивував усіх, коли відвідав прощальну церемонію з Папою Римським Франциском. Замість одягу в стилі мілітарі президент з’явився на публіці у зовсім іншому для себе амплуа — у повністю чорному костюмі та туфлях. На цю зміну могла вплинути Олена Зеленська.

Про це у розмові з "Телеграфом" розповів український дизайнер Віктор Анісімов. Він розробляє одяг для 47-річного голови України.

Повне інтерв’ю читайте у публікації: "Я сам би це не одягнув: інтерв'ю з дизайнером Зеленського Віктором Анісімовим".

За словами модного експерта, він почав співпрацювати із Зеленським ще на початку 2000-х, коли "Квартал 95" повернувся з Москви і вирішив відкрити нову сторінку — без КВК та путініста Маслякова. У той період команда від сценічних образів перейшла на класичні костюми, щоби це виглядало несподівано і контрастно. 2022 року, під час президентства Володимира Олександровича, все змінилося.

"Після початку повномасштабного вторгнення президент, зрозуміло, одягався функціонально: просто, стримано, відповідно до часу. Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно — вона у відповідному до протоколу вбранні, а він — у військовому стилі. Прийшов час щось змінити — так я знову опинився у цій історії", — поділився Анісімов.

Подружжя на Книжковому Арсеналі у Києві у травні. Фото: Getty Images

Перед дизайнером стояло завдання розробити формений одяг чорного кольору з легким акцентом на сучасний крій та ледь помітним модним відтінком. Це стало ідеальним збігом, адже чорний – улюблений колір модного експерта. Так і народилося це нове візуальне рішення: стримане, мужнє, функціональне та естетично вивірене.

Зеленські на заході в Австрії в червні. Фото: Getty Images

Також український дизайнер припустив, що, можливо, після трьох років повномасштабної війни Зеленський просто втомився від образу мілітарі. При цьому Анісімов зазначив, що політик має нові комплекти в хакі, але він поки жодного разу їх не одягав.

Зеленський у мілітарі у квітні 2024 року. Фото: Getty Images

Раніше фахівець з етикету Анна Чаплигіна назвала ще одну ймовірну причину, чому Володимир Зеленський вирішив кардинально змінити свій стиль та імідж.