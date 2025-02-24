Була ціллю номер один після чоловіка: як Олена Зеленська переживала перші дні повномасштабної війни

Попри небезпеку з боку росіян, перша леді не покинула Україну

Ранок 24 лютого 2022 року став для всіх українців переломним часом. Цього дня російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже 1097 днів – рівно три роки. Про те, як пережила ці перші дні, Олена Зеленська розповіла Time.

Інтерв’ю з першої леді України журнал опублікував 7 липня 2022 року та присвятив їй обкладинку номера. Статтю під назвою Her private war – "Її особиста війна" написав американський журналіст Саймон Шустер.

Як Олена Зеленська пережила 24 лютого

Зеленська на обкладинці випуску журналу Time 7 липня 2022 року

За спогадами Олени, її чоловік, президент України Володимир Зеленський, був схожий на натягнуту струну на гітарі. Тоді прокинулися діти. Син президентського подружжя Кирило, якому було 9 років, збирав рюкзак, а 17-річна дочка Олександра намагалася зв’язатися із друзями.

Сім’я Зеленських до війни

Зеленська не хотіла їхати, попри те, що окупанти оточували столицю, висаджувалися ворожі десантники. Якось над їхньою резиденцією пролетів винищувач і охорона відправила родину до підвалу. Хоча перша леді відчувала себе вдома у безпеці, адреса резиденції була у ЗМІ й було небезпечно залишатися в будинку. Вона зібрала речі у валізу і поїхала з дітьми до Офісу президента попрощатися із чоловіком. Зустріч була короткою. "Це була спокійна розмова перед дорогою", — сказала Олена, після чого родину Зеленського відправили у безпечне місце.

Замах на сім’ю Зеленського

Подружжя розуміло загрозу: західні спецслужби попередили про спроби Росії ліквідувати чи захопити президента. У зверненні Зеленський заявив, що він – ціль №1, а його родина – №2.

Через ризик замаху Олена з дітьми вийшли із соцмереж і відмовилися від мобільних, щоб уникнути стеження. Друзі з Європи пропонували притулок, але Зеленська залишилася в Україні, постійно змінюючи своє місцезнаходження. Для Олександри та Кирила втіхою стали вечірні виступи батька по телебаченню.

Мільйони українців залишали свої оселі, серед них виявились і близькі друзі родини Зеленських: "Я розуміла, що можу більше ніколи їх не побачити, всіх, кого люблю. Напевно, це був перший раз, коли я плакала, вперше, коли я дозволила своїм емоціям вирватися назовні. Я просто не могла цього винести".

Згодом протоколи безпеки для сім’ї президента України спростили: вони могли користуватися інтернетом, а 8 травня 2022 року Олена вперше змогла вийти у світ і зустрітися з Джилл Байден, тодішньою першою леді США.

Олена Зеленська та Джилл Байден зустрілися 8 травня 2022 року на заході України

До цього дня Зеленська займається гуманітарною діяльністю, бере участь у зустрічах із закордонними представниками для обговорення допомоги Україні та українським біженцям за кордоном. Наприклад, нещодавно перша леді України зустрілася із дружиною турецького президента Еміне Ердоган.