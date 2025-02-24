Була ціллю номер один після чоловіка: як Олена Зеленська переживала перші дні повномасштабної війни
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Попри небезпеку з боку росіян, перша леді не покинула Україну
Ранок 24 лютого 2022 року став для всіх українців переломним часом. Цього дня російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже 1097 днів – рівно три роки. Про те, як пережила ці перші дні, Олена Зеленська розповіла Time.
Інтерв’ю з першої леді України журнал опублікував 7 липня 2022 року та присвятив їй обкладинку номера. Статтю під назвою Her private war – "Її особиста війна" написав американський журналіст Саймон Шустер.
Як Олена Зеленська пережила 24 лютого
За спогадами Олени, її чоловік, президент України Володимир Зеленський, був схожий на натягнуту струну на гітарі. Тоді прокинулися діти. Син президентського подружжя Кирило, якому було 9 років, збирав рюкзак, а 17-річна дочка Олександра намагалася зв’язатися із друзями.
Зеленська не хотіла їхати, попри те, що окупанти оточували столицю, висаджувалися ворожі десантники. Якось над їхньою резиденцією пролетів винищувач і охорона відправила родину до підвалу. Хоча перша леді відчувала себе вдома у безпеці, адреса резиденції була у ЗМІ й було небезпечно залишатися в будинку. Вона зібрала речі у валізу і поїхала з дітьми до Офісу президента попрощатися із чоловіком. Зустріч була короткою. "Це була спокійна розмова перед дорогою", — сказала Олена, після чого родину Зеленського відправили у безпечне місце.
Замах на сім’ю Зеленського
Подружжя розуміло загрозу: західні спецслужби попередили про спроби Росії ліквідувати чи захопити президента. У зверненні Зеленський заявив, що він – ціль №1, а його родина – №2.
Через ризик замаху Олена з дітьми вийшли із соцмереж і відмовилися від мобільних, щоб уникнути стеження. Друзі з Європи пропонували притулок, але Зеленська залишилася в Україні, постійно змінюючи своє місцезнаходження. Для Олександри та Кирила втіхою стали вечірні виступи батька по телебаченню.
Мільйони українців залишали свої оселі, серед них виявились і близькі друзі родини Зеленських: "Я розуміла, що можу більше ніколи їх не побачити, всіх, кого люблю. Напевно, це був перший раз, коли я плакала, вперше, коли я дозволила своїм емоціям вирватися назовні. Я просто не могла цього винести".
Згодом протоколи безпеки для сім’ї президента України спростили: вони могли користуватися інтернетом, а 8 травня 2022 року Олена вперше змогла вийти у світ і зустрітися з Джилл Байден, тодішньою першою леді США.
До цього дня Зеленська займається гуманітарною діяльністю, бере участь у зустрічах із закордонними представниками для обговорення допомоги Україні та українським біженцям за кордоном. Наприклад, нещодавно перша леді України зустрілася із дружиною турецького президента Еміне Ердоган.