Давно не разом? Чому Зеленський багато років носить обручку не на безіменному пальці

У мережі кажуть, що подружжя давно розлучилося, проте це зовсім не так

Володимир та Олена Зеленські є символом сучасного подружжя, яке вражає своєю підтримкою, гармонією та спільними цінностями. За час великої війни вони дуже змінилися і стали менше проявляти свої почуття на публіці. Виявляється, що президент носить обручку не на безіменному, а на середньому пальці правої руки вже багато років.

Це можна помітити під час різних інтерв’ю, звернень тощо. "Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Володимир Зеленський не носить обручку на безіменному пальці.

У мережі існує багато теорій щодо цього. Зокрема, багато хто вважає, що президент одягає обручку на середній палець через те, що давно не разом із дружиною, вони не мешкають разом.

Фото Володимира Зеленського до 2019 року

Проте, відповідь насправді набагато простіша. Володимир Зеленський не розлучився з Оленою Зеленською і найвідоміше подружжя України не розпалося. Як виявилося, президент просто схуд після весілля. Про це він розповів в одному зі своїх старих інтерв’ю.

"Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній. Дружина пропонувала сходити в ювелірний салон і зменшити її, але я вже звик, що ношу її на середньому пальці", — поділився Володимир Зеленський.

Хоч би де носив Володимир Зеленський свою обручку, її значення залишається незмінним: вона є символом кохання до дружини, яке вони зберігають і примножують упродовж багатьох років. Їхній приклад нагадує нам, що істинна гармонія в парі — це більше, ніж зовнішні прояви.

Раніше "Телеграф" розповідав про шлях Володимира Зеленського від "Кварталу" до Офісу президента. Він був успішним шоуменом, який був популярним серед українців, а став політиком.