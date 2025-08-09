Мрія кожного чоловіка в СРСР. В Україні за космічні гроші продають легендарний годинник (фото)

Годинник оснащений 18 рубінами

В радянські часи було не так багато речей, які вважались справжньою розкішшю та люксом. Однак деякі з них продають й досі, до прикладу, кишеньковий годинник Блискавка "Парусник"

Відповідне оголошення розмістили на порталі з продажу вживаних речей. Продають годинник у непоганому стані за понад 11 тисяч грн.

Зазначається, що годинник вже не працює і йому понад 40 років. Виготовлений в СРСР, має характерний для моделі парусник на кришці. Вартість цього раритету 11 900 грн. Однак видно, що корпус вже заіржавів, як і ланцюжок.

Зауважимо, що в оголошені не вказано, про який саме йдеться годинник. Але аналізуючи фото можна дійти висновку, що продають саме кишеньковий годинник Блискавка "Парусник".

Кишеньковий годинник Блискавка "Парусник"

Для довідки

Бренд "Блискавка", який виготовляв такі годинники, було створено на Челябінському годинниковому заводі у 1947 році. Спочатку замовлення робило лише Міноборони СРСР і годинники отримували військові та залізничники.

Модель "Парусник" — це механічний годинник калібру 3602. Його почали виготовляти у 1980-х роках. Цей годинник оснащений 18 рубінами (годинниковими каменями, а не коштовностями), балансом з частотою 18 000 напівколивань на годину та має точність ходу ±20 секунд на добу. Корпус мельхіоровий, мав декоративні вушка для ланцюга або ланцюжка.

Особлива риса цього годинника — сюжети на кришках. Випускалось понад 150 сюжетів, але найпопулярнішим був саме "Парусник". Наразі такі годинники продають за чималі гроші.

