Про мікрохвильовку в СРСР тільки мріяли. Як люди розігрівали собі їжу

Зараз таких проблем немає

Сучасна кухонна техніка була розкішшю для звичайних людей у СРСР. Про мікрохвильовки в ті часи ніхто навіть не чув, а розігрів їжі відбувався зовсім іншим, часом дивним способом.

"Телеграф" розповість, як жили без мікрохвильової печі. Найчастіше в хід йшла звичайна сковорідка та духовка.

На сковорідку клали їжу, щедро поливали олією або клали шматок смальцю і підігрівали на плиті. Смак ставав насиченим, але користі для здоров’я такий метод додавав небагато.

Масло

Ще один варіант — газова духовка. Це займало більше часу, але дозволяло обійтися без зайвого жиру, тож вважалося більш корисним способом.

Перші страви зазвичай переливали у маленьку каструлю та підігрівали на газу. Така процедура вимагала терпіння, але саме так у радянських сім’ях рятували холодний борщ чи суп.

Сьогодні ж із цим проблем немає. На ринку представлений величезний вибір мікрохвильових печей — від найпростіших до багатофункціональних моделей з грилем та конвекцією.

Вони дозволяють швидко та без зайвого жиру розігріти будь-яку страву. Тож те, що колись здавалося недосяжною розкішшю, зараз є майже в кожній оселі. І, на відміну від радянських часів, на розігрів обіду йде не хвилини, а лічені секунди.

