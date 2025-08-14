Клопотенко такое и не снилось. Чем кормили школьников в СССР

Разнообразием и пользой не пахло

Школьники в СССР в школьных столовых практически не видели по-настоящему полезной пищи. Советская система общепита в образовательных учреждениях была построена на принципах экономии и массового производства, а не на заботе о сбалансированном питании детей.

как питаются сейчас.

Советское меню: вкусно, но не полезно

Типичное меню советской школьной столовой включало блюда, которые сегодня диетологи назвали бы "пищевой катастрофой". Стандартный школьный обед состоял из борща с большим количеством капусты, горохового супа с "резиновыми" кусочками мяса и молочных супов с макаронами или крупами.

Молочный суп

На вторые блюда подавали котлеты из неопределенного происхождения мяса, макароны с маслом или соусом, каши с большими кусками масла и картофельное пюре с сосисками. Запивали все это компотом из сухофруктов или консервированных фруктов, киселем, а на десерт давали булочки с повидлом или печенье.

Кисель

Проблемы советского подхода

Главной проблемой советской системы школьного питания была чрезмерная калорийность при низкой питательной ценности. В рационе практически отсутствовали свежие овощи и фрукты, преобладали углеводы и жиры над белками и витаминами. Меню оставалось однообразным в течение недели, а качество продуктов страдала из-за централизованной системы снабжения.

Современное школьное питание: новый подход

Сегодня принципы организации школьного питания кардинально изменились. Современные программы питания в школах Украины базируются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и включают в себя свежие овощи и фрукты ежедневно, нежирные сорта мяса и рыбы, цельнозерновые продукты, молочные продукты с низким содержанием жира при ограничении соли, сахара и трансжиров.

Новые принципы здорового питания предполагают контроль калорийности в соответствии с возрастными потребностями, достаточное количество белков, витаминов и минералов, разнообразие блюд в течение недели и учет индивидуальных потребностей детей, таких как аллергии или диабет.

По данным Министерства здравоохранения Украины, внедрение новых стандартов школьного питания с 2017 привело к улучшению показателей здоровья школьников.

