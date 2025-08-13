Забуті, як страшний сон. В яких зошитах писали школярі в СРСР

В сучасному світі такого вже немає

Діти, якій йдуть до школи можуть обирати зошити з улюбленими героями, яскравими пейзажами чи зображеннями модних автомобілів. Але для радянських дітей це було неможливою мрією – їхні шкільні зошити виглядали зовсім інакше.

"Телеграф" розповість, у чому писали радянські діти. А також, які зошити продавали в ті часи.

Одноманітність замість різноманіття

У Радянському Союзі всі зошити виготовлялися за єдиним стандартом. Забудьте про барвисті обкладинки з малюнками – радянські учні писали в суворо однотипних зошитах без жодних декоративних елементів. Держстандарт диктував єдині вимоги до шкільного приладдя, і творчості тут не було місця.

Друкарні використовували найдешевші матеріали, щоб забезпечити масове виробництво. Зошити випускалися в обмеженій кольоровій гамі: блакитні, рожеві, жовті та зелені тони. Ніякого глянцю, ніяких яскравих кольорів – лише практичність та економія.

Радянські зошити

Вартість такого зошита становила всього 3 копійки за штуку – символічна ціна, що відповідала радянській політиці доступності освіти. Однак низька вартість прямо відображалася на якості: тонкий папір, проста обкладинка без захисного покриття та мінімальні витрати на дизайн.

Боротьба за збереження

Найбільшою проблемою радянських зошитів була їхня крихкість. Через використання дешевих матеріалів та відсутність захисного покриття, кутики обкладинок швидко загинались та рвались. Школярі були вимушені проявляти винахідливість, щоб зберегти свої зошити в належному вигляді.

Батьки та діти обгортали зошити будь-чим, що потрапляло під руку:

Прозорою плівкою (якщо пощастило її дістати).

Залишками шпалер.

Газетами та журналами.

Контраст з сучасністю

Сьогоднішні школярі навіть не можуть уявити такі обмеження. Сучасні зошити вражають різноманіттям дизайнів:

Для дівчаток: принцеси Disney, ляльки Barbie, єдинороги, квіткові мотиви, популярні поп-зірки та акторки.

Для хлопчиків: супергерої Marvel та DC, спортивні автомобілі, футбольні зірки, персонажі відеоігор та мультфільмів.

Універсальні дизайни: мальовничі пейзажі, тварини, абстрактні візерунки, космічні мотиви.

Сучасні технології друку дозволяють створювати високоякісні зображення з яскравими кольорами, голографічними елементами та навіть 3D-ефектами. Глянцеві та матові покриття роблять зошити не лише красивими, а й довговічними.

